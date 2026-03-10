Vor 17 Jahren verließen Menschen verärgert die Kinos, als sie dieses Tarantino-Epos das erste Mal sahen

Heute gilt das Kriegsepos für einige als bester Tarantino-Film, jedoch ließ die Premiere vor fast zwei Jahrzehnten noch etwas anderes vermuten. Dort waren die Reaktionen sehr gemischt.

Es ist aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, aber die ersten Stimmen zu einem von Quentin Tarantinos beliebtesten Filmen waren alles andere als nur begeistert. Bei seiner Premiere 2009 auf dem Filmfestival in Cannes wurde Inglourious Basterds sehr verhalten aufgenommen, um es milde auszudrücken. Die Reaktionen fielen gemischt bis äußerst negativ aus.

Bei der Premiere von Tarantinos Inglourious Basterds verließen Leute verärgert den Saal

Sieht man sich die Berichte von damals an, sprechen sie eine deutliche Sprache: Inglourious Basterds kam auf dem Cannes Filmfestival nicht gut an. Im Bericht von The Guardian war die Rede von Leuten, die den Saal verließen und “Deutschen, die unglücklich und verärgert wirkten”.

Filmdetail sammelte mehrere Stimmen und Kritiken, aus denen hervorging, der Film sei langatmig und hätte große Probleme mit der Geschichte. Aus heutiger Sicht hat man das Gefühl, es war für die Anwesenden nicht besonders deutlich, dass der Film von Anfang an als Märchen konzipiert war. Tarantino hatte nie die Intention, eine akkurate Darstellung der Geschichte wiederzugeben.

Die Ansicht, dass gerade die Deutschen mit dem Film unzufrieden seien, haben wir 2009 bereits widerlegt. In Deutschland kam der Film von Anfang an besser an, als in den USA oder dem Filmfestival. Bei der Moviepilot-Community hält sich der Film auf einer hohen 7,8 von 10 Punkten. Er liegt damit zwar hinter Django Unchained (8,4), Pulp Fiction (8,4) und Reservoir Dogs (7,9) auf Platz 4 aller Tarantino-Filme und muss sich nicht hinter den drei Filmen auf dem Treppchen verstecken.

Besonders große Kritik erfuhr der Film zu seinem Erscheinen 2009 aufgrund der Darstellung von Jüd:innen als Täter:innen statt Opfern. Die Rachegelüste und Aggressivität der von Jüd:innen war für viele das offensichtlichste Problem. Tarantino würde zudem zu leichtherzig mit schweren Themen umgehen, die ihn persönlich nicht beträfen. Wie Newsweek damals berichtete, sei das Problem außerdem, dass Rache als Motiv verherrlicht werden würde.

So wird Inglourious Basterds heute wahrgenommen

Sieht man sich die Kritiken und Bewertungen an, die schon kurz nach der Premiere eintrudelten und auch heute noch geschrieben werden, hat sich das Blatt durchaus gewendet. Der Film wird aus heutiger Sicht oft als pro-jüdisches und anti-nationalistisches Meisterstück hervorgehoben. Bei Metacritic hält er immerhin eine solide 69 von 100. Rotten Tomatoes zeichnet ihn bei 332 Reviews, die in den letzten 17 Jahren eingingen, mit "freshen" 89 Prozent aus.

Es gab zudem weitere spannende Takes dazu, beispielsweise von Leah Berkenwald, die für das Jewish Women Archive den Charakter der Jüdin Shoshana Dreyfus (Mélanie Laurent) bereits 2009 besonders lobend hervorhebt. Sie wollte zwar keine Spekulationen oder Verallgemeinerung anstellen möchte, ob Inglourious Basterds generell "gut für Jüd:innen" sei, aber war der Auffassung, dass Shoshana Dreyfus "gut für jüdische Frauen" sei, weil sie eine weitere Ebene bediene:

In der Rachefantasie der jüdischen Frau gibt es noch einen zweiten Feind: das Patriarchat.

Schon nach kurzer Zeit, und nachdem der Film die weltweiten Kinos erreichte, änderte sich das Bild. Der Film wurde zu einem großen Erfolg und die Bewertungen wesentlich wohlwollender.