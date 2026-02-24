Vor 20 Jahren erlebte dieser Superheld ein goldenes Zeitalter, aber daran hat er nicht anknüpfen können: Jetzt ist er mit kleinerem Budget & mehr Schrecken zurück

Comic-Legende Mike Mignola persönlich hat am Drehbuch für diese Superheldenrückkehr mitgeschrieben, die jetzt bei Amazon Prime in Deutschland streamt.

Vor nun schon 22 Jahren startete Hellboy von Kultregisseur Guillermo del Toro in den deutschen Kinos, gefolgt von der Fortsetzung Hellboy II - Die goldene Armee. Die beiden Superheldenfilme mit Ron Perlman als liebenswertem Halbdämon erhielten exzellente Kritiken und zählen noch heute zu den besseren Superheldenfilmen.

Einen dritten Teil von Frankenstein-Regisseur del Toro haben wir nicht bekommen, stattdessen erschien 2019 das Reboot Hellboy - Call of Darkness mit Stranger Things-Star David Harbour in der Hauptrolle. Diese höllische Rückkehr war nur von kurzer Dauer. Nach dem finanziellen Misserfolg war Schluss – zumindest für Harbour. In der Zwischenzeit wurde der nun schon vierte (!) Hellboy-Film produziert und den kann man seit kurzem in Deutschland im Abo streamen. Hinter den Kulissen war mit Mike Mignola der Schöpfer des Antihelden eng involviert.

Hellboy: The Crooked Man ersetzt Blockbuster-Schauwerte mit Horror

Hellboy: The Crooked Man heißt der Film von Crank-Co-Regisseur Brian Taylor, der in Deutschland gar nicht ins Kino gekommen ist. Seit dem 5. Februar streamt der Superhelden-Horror bei Amazon Prime im Abo, außerdem gibt's den Film auf DVD und Blu-ray.

Nach Ron Perlman und David Harbour schlüpft Jack Kesy (Deadpool 2) in die Rolle des Titelhelden. Diesmal spielt die Story im Jahr 1959. B.P.R.D.-Agent Hellboy befindet sich gerade auf einer Mission mit Rookie Bobbie Jo Song (Adeline Rudolph), als er in den finsteren Appalachen auf eine böse Kraft stößt: den Crooked Man (Martin Bassindale) und dessen Diener.

Mit 20 Millionen Dollar stand Brian Taylor das bis dato niedrigste Budget eines Hellboy-Films zur Verfügung. Während die drei Vorgänger als Fantasy-Blockbuster mit aufwendigem Szenenbild, Kostümen und Effekten konzipiert waren, bäckt der Crooked Man kleine Horror-Brötchen. Aufwendiges Spektakel wird durch Grusel ersetzt. Das passt durchaus zur Comic-Vorlage, der 2008 erschienenen Miniserie The Crooked Man von Mike Mignola. Bei der Leinwandadaption war Mignola nun direkt am Drehbuch beteiligt.

Die Kritiken für den Superheldenfilm waren eher mau

Der letzte Hellboy-Film mit David Harbour und Milla Jovovich fiel bei der Kritik komplett durch, wie ein Schnitt von 17 Prozent beim Aggregator Rotten Tomatoes andeutet. Hellboy: The Crooked Man hat die Durchschnittswertung immerhin wieder auf 40 Prozent gehoben (was immer noch weit entfernt ist von den del Toro-Zahlen).

Der Trailer für Hellboy: The Crooked Man:

Hellboy: The Crooked Man - Trailer 2 (English) HD

In einer positiven Kritik lobt Kim Newman beim BFI , dass der Film eine Standalone-Story hat, in der zur Abwechslung mal nicht die ganze Welt auf dem Spiel steht:

Es ist ungewöhnlich für Beiträge dieser Franchises, den Fokus eher auf Horror als auf Fantasy zu legen. Es gibt Kämpfe mit Dämonen-Spezialeffekt-Kreaturen [...], aber der Großteil des Konflikts ist spiritueller Natur, wobei die Charaktere in einen dunklen Limbus treten, um mit ihren verdorbenen Seelen zu ringen. Er respektiert seine Vorlage in hohem Maße [...] und schafft es zumindest, echtes Grauen zu erzeugen.

Bei Empire ist Dan Jolin weniger nachsichtig:

So tapfer dieser Low-Budget-Versuch, Hellboy zurückzuerobern, auch sein mag, fehlt es ihm leider an erzählerischem und stilistischem Geschick, um über seine allzu offensichtlichen budgetären Einschränkungen hinauszuwachsen.

Ob und wann es nach Hellboy: The Crooked Man mit dem Superhelden weitergeht, ist derzeit unklar.

