Vor 24 Jahren spielte er seine erste Rolle, heute ist er einer der größten Blockbuster-Stars unserer Zeit: Erkennt ihr ihn?

Über 12 Milliarden US-Dollar nahmen seine Filme bisher im Kino ein, aber seinen ersten Auftritt vor 24 Jahren hatte er in einer komplett unbekannten Fantasy-Serie. Heute ist er unverzichtbarer Teil des Marvel Cinematic Universe.

Der Schauspieler, den ihr oben auf dem Bild seht, ist heute als Superheld weltbekannt. 2002 spielte er seine erste Rolle in einer Fantasy-Serie, die Genre-Elemente wie böse Mächte mit gewöhnlichen Highschool-Problemen (!) vermischt.

Falls ihr noch einen Tipp braucht: Die Superhelden-Rolle des Stars ist auch als Donnergott bekannt und hat einen hinterhältigen Bruder namens Loki.

Marvel- und Thor-Star Chris Hemsworth begann Karriere als trashiger King Arthur

Lange vor seiner großen Marvel-Rolle als Thor landete Chris Hemsworth seinen ersten Auftritt für eine Gastrolle in der australischen TV-Serie Guinevere Jones. Darin erfährt die 14-jährige Protagonistin Gwen Jones (Tamara Hope), dass sie die Reinkarnation der Königin Guinevere von Camelot ist. Während sie magische Fähigkeiten hat, um damit das Böse zu bekämpfen, muss sie sich mit ihrem normalen Alltag als Schülerin herumschlagen.

Für drei Folgen von Guinevere Jones schaut auch Chris Hemsworth in der Serie vorbei. Seine Figur ist niemand Geringeres als König Arthur höchstpersönlich! Wie ihr auf dem Bild oben schon erkennt, wirkt seine Rolle von 2002 heutzutage aber eher albern und geht mehr als unterhaltsames Trash-Material durch. Seine Auftritte beschränken sich außerdem auf Rückblenden innerhalb der Serie.

In diesem Clip seht ihr Chris Hemsworth als King Arthur in Bewegung:

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Na ja, jeder Star fängt meistens klein an und so war Hemsworth im Alter von 19 Jahren wahrscheinlich froh, eine erste Rolle in einer TV-Serie gelandet zu haben. Nach ersten Auftritten in Soaps wie Home and Away war der spätere Marvel-Star im Jahr 2006 Teil der 5. Staffel von Dancing with the Stars Australia. 2009 hatte er schließlich seinen allerersten Kinoauftritt in einer kurzen Rolle als James T. Kirks Vater George Kirk in J.J. Abrams' Star Trek-Reboot.

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2011 änderte sich Chris Hemsworths Leben für immer

Vor nunmehr 15 Jahren folgte dann der Moment, der den Australier zum Welt-Star machte: Hemsworth spielte die Titelrolle in Marvels Thor. Als Donnergott war er Teil des nachfolgenden Avengers-Teams. Über 12 Milliarden Dollar spielten alle Filme von Chris Hemsworth, bei denen er eine Hauptrolle innehat, im Kino ein bisher, berichtet The Numbers . Damit ist er einer der zehn lukrativsten Blockbuster-Stars unserer Zeit. Die Figur Thor spielte er bis heute in neun Filmen:

Bis jetzt wurde ein fünfter Thor-Film mit dem Star noch nicht offiziell angekündigt. Taika Waititi, der Teil 3 und 4 der Solo-Teile gedreht hat, soll jedenfalls nicht mehr für eine Fortsetzung auf dem Regiestuhl zurückkehren. Allerdings wird Chris Hemsworth neben Dutzenden anderen Marvel-Stars im nächsten Avengers-Film mit dabei sein namens Avengers 5: Doomsday. Der startet am am 16. Dezember 2026 in den Kinos.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.