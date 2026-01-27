Vor 27 Jahren trat sie zum ersten Mal in einem Film auf, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt. Erkennt ihr sie?

Heute ist sie einer der größten Stars Hollywoods, doch ihre Karriere begann 1999 in einem Film auf dem Disney Channel. Erkennt ihr das Mädchen von damals wieder?

Viele Jahre bevor sie in einer der größten Fantasy-Reihen aller Zeiten mitspielte, die weltweit insgesamt etwa 3,3 Milliarden (!) US-Dollar an den Kinokassen einspielen konnte, startete die Karriere dieser Schauspielerin 1999 als Statistin in dem Disney Channel-Film Das dreizehnte Jahr. Erkennt ihr das junge Mädchen wieder?

Richtig geraten, es ist natürlich Kristen Stewart.

9 Jahre vor Twilight: Kristen Stewarts Karriere begann 1999 in der Teenie-Komödie Das dreizehnte Jahr

Noch bevor Kristen Stewart ihre ersten großen Rollen in den Filmen Speak – Die Wahrheit ändert alles und Panic Room vorweisen konnte und viele Jahre bevor sie mit der Twilight-Saga zur obersten Riege der Hollywood-Stars aufstieg, startete sie ihre Schauspielkarriere als Statistin. So war sie 1999 als Schülerin in der Teenie-Komödie Das dreizehnte Jahr zu sehen, die in einer Szene im Schulflur an einem Wasserspender ansteht.

Das dreizehnte Jahr handelt von dem dreizehnjährigen Cody, der sich als Schwimmass an seiner Highschool einen Namen gemacht hat. Sein Leben wird jedoch auf den Kopf gestellt, als ihm plötzlich Schuppen wachsen und er sich für immer in einen Fisch verwandeln soll. Dabei findet der Teenager heraus, wer seine wahren Freund:innen sind.

Kristen Stewart ergatterte die Rolle als Statistin des Disney-Films, weil ihre Mutter, Jules Stewart, als Script Supervisorin an dem Film beteiligt war. Auch wenn die Rolle für die damals neunjährige Stewart nur klein war, brachte sie ihr eine erste wichtige Set-Erfahrung, die noch eine lange und erfolgreiche Schauspielkarriere folgen lassen sollte.

Das dreizehnte Jahr ebnete Kristen Stewart eine erfolgreiche Karriere

2002 schaffte Stewart schließlich den Durchbruch als Kinderdarstellerin in David Finchers Thriller Panic Room an der Seite von Jodie Foster. Nach weiteren Nebenrollen in Hollywood- und Indie-Filmen ergatterte sie 2008 schließlich die Hauptrolle der Bella Swan in der Verfilmung von Stephanie Meyers Twilight-Saga, die sie weltberühmt machte.

Dieses Jahr war Stewart unter anderem in dem gefeierten Rache-Thriller Love Lies Bleeding auf der Leinwand zu sehen. Ihre nächsten Projekte umfassen die Sci-Fi-Romanze Love Me von Sam und Andy Zuchero sowie das Roadmovie Sacramento von Michael Angarano.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

