Vor 27 Jahren spielte er seine erste Hauptrolle, heute ist er einer der gefragtesten Schauspieler der Welt mit mehreren Milliarden-Franchises: Erkennt ihr ihn?

Einer der begehrtesten Hollywood-Stars begann seine Karriere vor fast 30 Jahren als haarloser Rettungsschwimmer in Baywatch: Hawaii. Erkennt ihr ihn auch ohne ikonischen Bart?

Baywatch war eine der größten Serien der 90er Jahre und lief viel länger, als manchen klar ist. 1999 wurde die Serie von Malibu nach Honolulu verlegt und lief noch bis 2001 unter dem Titel Baywatch: Hawaii weiter. Im Hauptcast war damals auch ein junger Mann vertreten, den man heute mit sehr viel mehr Bart und Muskeln vor Augen hat. Richtig durchstarten konnte er ein Jahrzehnt später mit dem Fantasy-Hit Game of Thrones.

Erkennt ihr ihn? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Ihr könntet den gesuchten Schauspieler auch aus der Sci-Fi-Serie See - Reich der Blinden oder als ebenfalls wassertauglichen DC-Superhelden kennen.

Jason Momoa war in Game of Thrones, Fast & Furious, dem DC-Universum und mehr

Kaum zu glauben, aber wahr: Jason Momoa, den wir als Dothraki-Krieger Khal Drogo aus Game of Thrones oder auch Aquaman kennen, spielte zur Jahrtausendwende in Baywatch: Hawaii mit. Als Rettungsschwimmer Jason Ioane sorgte er am Strand von Honolulu für Sicherheit und nahm sich besonders zu Herzen, wenn jemand unter seiner Aufsicht zu Schaden kam. Wie seine damalige Serienfigur stammt auch Momoa aus dem US-amerikanischen Inselstaat.

In der Bildergalerie könnt ihr Momoas Werdegang von Baywatch über Game of Thrones bis Aquaman sehen:

Heute ist Jason Momoa seine Baywatch-Beteiligung ein bisschen peinlich. Wie er vor ein paar Jahren in einem Interview durchsickern ließ, durften seine Kinder die Serie nicht einmal sehen. Stattdessen wurde die Rettungsschwimmer-Rolle von damals gekonnt unter den Teppich gekehrt: "Wir sagen das B-Wort zuhause nicht! Das wird alles versteckt! Nie passiert!"

Die Baywatch-Originalserie mit David Hasselhoff, Pamela Anderson und Co. war eines der größten Serienphänomene der 90er Jahre. Trotz vernichtender Kritiken mauserte sich das vielbelächelte Format über leichtbekleidete Rettungsschwimmer:innen am sonnigen Strand zur meistgesehenen Fernsehsendung auf der ganzen Welt. In elf Staffeln wurde die Serie allerdings nicht einmal für einen Emmy Award nominiert.

Jason Momoa sammelt Milliarden-Franchises

Auch wenn er nicht von allen seinen Milliarden-Franchises großer Teil war, scheint er sie gerne zu sammeln. Jason Momoa hat keine Angst, vor ein Millionenpublikum zu treten und beliebte Charaktere neu zu verkörpern. Nach Game of Thrones dauerte es noch vier Jahre, bis zu seinem nächsten Riesenhit. Der kam in Form von der DC-Rolle des Aquaman in Justice League und 2018 dann in seinem immens erfolgreichen Solofilm Aquaman.

2023 folgte nicht nur das Sequel Aquaman: Lost Kingdom, sondern auch sein Einstand im Fast-Franchise mit Fast & Furious 10. Letztes Jahr schloss er sich dann auch noch der Verfilmung eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten an: Ein Minecraft Film. Spätestens wenn 2027 der zweite Teil kommt, werden auch allein die Filme schon eine Milliarde eingenommen haben.

Jason Momao sammelt also fröhlich weiter die ganz großen Fische und wird so schnell sicherlich nicht aufhören.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.