Vor 31 Jahren hatte er seinen ersten Auftritt in Xena, derzeit ist er einer der größten Serienstars überhaupt: Erkennt ihr ihn?

Selten ist die erste Schauspielrolle besonders glamourös. Auch dieser Star, der 2026 eine der größten Serien anführt, musste sich lange über kleine, unscheinbare Rollen bis nach oben kämpfen.

In Neuseeland gab es Mitte der 90er nicht allzu viele Möglichkeiten, um als Schauspieler Fuß zu fassen. Während in den USA viele Krimiserien und andere langlebige Projekte florierten, die ständig neue Gesichter suchten, gehörte Neuseeland noch nicht zu den angesagtesten Drehorten. Das änderte sich durch Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie – doch schon davor wurde Xena - Die Kriegerprinzessin dort gedreht.

Die legendäre Fantasyserie war das Sprungbrett für einen Serienstar, der gerade in aller Munde ist. Kleiner Tipp vor der Auflösung: Er spielt die Hauptrolle in The Boys, die gerade mit Staffel 5 zu Ende geht.

The Boys-Hauptdarsteller Anthony Starr fing klein als Zentaur in Xena an

Ja, es geht um niemand geringeres als Homelander-Darsteller Antony Starr, der in The Boys Angst und Terror verbreitet. Seine erste Rolle fürs Fernsehen war zwar kleiner, aber nicht weniger skurril. Wie Starr 2020 in einem Interview mit GQ verriet, war es eine seltsame Erfahrung:

Beim ersten Mal war ich ein Zentaur namens Mesas, mit Bart und langen, wallenden Locken. [Sie] steckten mich in eine Strumpfhose und stellten mich vor einen Greenscreen, damit ich so tue, als wäre ich ein Pferd im seltsamen, hüpfenden Galopp.

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Seinen Job hat er scheinbar gut gemacht. Immerhin durfte Starr nach seinem Debüt 1995 im Folgejahr wieder zurück ans Set kommen. Diesmal musste er keine Strumpfhosen tragen. In der fraglichen Folge war Xena Teil der biblischen Geschichte um David und Goliath. Antony Starr durfte den mit einer Schleuder bewaffneten Helden spielen:



Ich weiß heute ehrlich gesagt nicht einmal genau, was ich tue, aber damals hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung.

Dass er sehr genau weiß, was er tut, bewies er in zahlreichen weiteren Rollen und langlebigen Serien, die folgten.

Als Homelander in The Boys ist Antony Starr heute eine echte Ikone

Es brauchte viele Jahre, um sich von Gastauftritten bis zu seinem internationalen Durchbruch mit Banshee - Small Town. Big Secrets. durchzukämpfen. Heute ist er dank der prestigeträchtigen Amazon-Serie The Boys als legendärer Bösewicht Homelander ein Weltstar.

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The Boys startete vor Kurzem mit der 5. und finalen Staffel. In dieser werden Homelander und Billy Butcher (Karl Urban) zu ihrer finalen Auseinandersetzung kommen. Mit der Serie Breakers und dem Film Samo Lives sind jedenfalls schon zwei neue Projekte in Arbeit.