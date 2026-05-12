Vor 32 Jahren machte er seine ersten Schritte vor der Kamera, jetzt ist er einer der bekanntesten Seriendarsteller der Welt: Erkennt ihr ihn?

Seine Karriere begann auf der Bühne, bevor er in die Welt der Filme und Serien eintrat. Seit dem letzten Jahrzehnt gehört er zu den Hauptdarstellern eines extrem bekannten Franchise.

In den 2010ern kam man als Serienfan an The Walking Dead nicht vorbei. Selbst, wer die Serie nicht gesehen hat, hat wahrscheinlich von dem Hype mitbekommen. Mitten in diesem erfolgreichen Franchise befand sich Hauptdarsteller Andrew Lincoln als Rick Grimes. Für die Serie wurde er mehrfach ausgezeichnet und gehört heute zu den bekanntesten Seriendarstellern überhaupt. Angefangen hat er jedoch mit wesentlich kleineren Projekten.

Von der Bühne vor die Kamera: Andrew Lincoln trat zuerst in einer Comedyserie auf

Mit 14 Jahren gab Andrew Lincoln sein Debüt auf der Theaterbühne und spielte Oliver Twist von Charles Dickens. Beinahe 10 Jahre später, 1994, wagte er sich vor die Kamera. Er erhielt die Chance, einen Gastauftritt in der britischen Comedyserie Drop the Dead Donkey zu spielen. Es folgten Haupt- und Nebenrollen in kleineren Filmen und die Karriere nahm ihren Lauf.

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Einem größeren Publikum wurde er mit der romantischen Komödie Tatsächlich ... Liebe bekannt. Dies ist sein bis heute international bekanntester Film. Schließlich wurde Lincoln die Rolle des Rick Grimes in der Zombie-Serie The Walking Dead angeboten.

In 103 Folgen der Originalserie war Lincoln zu sehen. Im Spin-Off Fear the Walking Dead hatte er ebenfalls einen Auftritt in seiner Paraderolle.

2024 hat er die Rolle erneut aufgenommen und wurde zum Protagonisten des sechsten Spin-Offs The Walking Dead: The Ones Who Live. Die Serie erzählt von Rick und seiner Frau Michonne (Danai Gurira), die getrennt wurden und versuchen, wieder zueinander zu finden.

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Neben seinen Tätigkeiten für Film und Fernsehen ist Lincoln noch immer als Theaterschauspieler tätig und arbeitet auch als Sprecher und Synchronsprecher. Über seine künftigen Serienprojekte ist nur wenig bekannt – eine erneute Rückkehr zu The Walking Dead scheint aber möglich.