Vor 33 Jahren spielte sie in einer Star Trek-Folge mit, heute ist sie einer der größten Filmstars der Welt: Erkennt ihr sie?

Sie gewann 42 Schauspielpreise und war sogar schon für einen Oscar nominiert, seit sie Anfang der 90er als kleines Mädchen in einer Star Trek-Folge auftrat. Erkennt ihr die berühmte Schauspielerin wieder?

Eine US-Schauspielerin, die heute 43 Jahre alt ist und zu den größten Hollywood-Stars zählt, war 1993 in einer Episode von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert zu sehen.

Erkennt ihr sie wieder? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Kurz nach ihrem Star Trek-Auftritt war sie in Interview mit einem Vampir in ihrer großen Kino-Rolle zu sehen.

Hollywood-Star Kirsten Dunst spielte vor 33 Jahren in Star Trek mit

Richtig: Eine noch sehr junge Kirsten Dunst war mit nur elf Jahren in der Star Trek-Episode Ort der Finsternis zu sehen. Sie spielte ein Alien-Mädchen namens Hedril, das von Lwaxana Troi (Majel Barrett) in verbaler Kommunikation unterrichtet wird. Als Mitglied der Cairn-Spezies unterhält sie sich normalerweise nur telepathisch. Doch wie Lwaxanas Tochter Deanna Troi (Marina Sirtis) später aufdeckt, ist nicht alles so, wie es scheint.

Kirsten Dunst begann schon sehr früh mit dem Schauspielen

Gegenüber Vanity Fair verriet Dunst vor fünf Jahren, wie es dazu kam, dass sie so jung schon zum Schauspiel kam:

Ich war drei Jahre alt im Supermarkt, als Leute auf meine Eltern zukamen und meinten: 'Euer Kind ist süß. Ihr solltet sie ins Kinderschauspiel oder -modeln stecken.' Wir waren in New Jersey und ich unterschrieb mit der Ford Modeling Agency als kleines Mädchen.

Was folgte, waren eine Zerealien-Reklame, ein Auftritt in Woody Allens Film New Yorker Geschichten und Jahre später der große Durchbruch als unsterbliches Vampirmädchen Claudia in Interview mit einem Vampir. Doch auch an ihren kleinen Zwischenstopp als Alien-Mädchen in Star Trek scheint Dunst sich gern zurückzuerinnern. 2016 postete sie zum Beispiel ein niedliches Bild vom Set der Serie auf Instagram:

Als erwachsene Schauspielerin ging es natürlich mit erinnerungswürdigen Rollen wie Mary Jane in den Spider-Man-Filmen von Sam Raimi, Justine in Lars von Triers Weltuntergangsdrama Melancholia und mit zuletzt als Reporterin im Kriegsfilm Civil War für Kirsten Dunst weiter.