Vor 34 Jahren erschien eine geniale Sci-Fi-Cyberpunk-Serie, die leider fast komplett vergessen wurde – sie war ihrer Zeit weit voraus

Einen viel zu gut gehüteten Sci-Fi-Geheimtipp wollen wir euch heute mit einer Miniserie aus den 90ern ans Herz legen. Hologramme, politische Verschwörungen und Nashörner erwarten euch.

Bei manchen obskuren Serien weiß man gar nicht, wo man anfangen soll, um sie zu beschreiben, geschweige denn zu empfehlen. Vielleicht so: Stellt euch vor, David Lynchs surrealer Mystery-Krimi Twin Peaks und David Cronenbergs Cyberpunk-Verschwörungsthriller Videodrome hätten ein nicht weniger stylishes Baby bekommen.

Dieses 1993 zur Welt gekommene TV-Kind trägt den Namen Wild Palms. Ein fünfteiliger Eventserien-Trip mit starkem Cast und noch stärkerer Atmosphäre, der heute fast komplett in Vergessenheit geraten ist. Dabei wirkt die verschwurbelte Sci-Fi-Story über manipulierte Massenmedien im Cyberspace und politische Intrigen aktueller als je zuvor.

Sci-Fi-Geheimtipp Wild Palms: Darum geht es im wilden Cyberpunk-Drama aus den 90ern

Produzent Oliver Stone (Wall Street, JFK) beschrieb das Format kryptischerweise mit den Worten: "Wild Palms ist ein Haiku. Seine thematische Essenz lässt sich im Grunde auf die sich wiegenden Palmen reduzieren, die man im gesamten Film sieht." So weit, so nebulös. Hauptdarsteller James Belushi hingegen bot laut Entertainment Weekly die Umschreibung "Wie der Denver-Clan auf Meskalin" an, während Co-Star Dana Delany die Serie viel greifbarer für ein "futuristisches Melodrama mit einem Hauch von virtueller Realität" hielt. Aber worum geht es genau?

Los Angeles in der Zukunft des Jahres 2007: Der ambitionierte Anwalt und Familienvater Harry Wyckoff (Belushi) wird von Palmen-Tattoo- und Nashorn-Alpträumen geplagt, als ihn eines Tages seine alte College-Flamme Paige Katz (Kim Cattrall als perfekte Femme fatale) aufsucht. Sie benötigt Hilfe beim Finden ihres seit Jahren verschwundenen Sohnes und katapultiert Harry in die bizarre Welt der Mediengruppe Wild Palms. Die untersteht dem konservativen Senator Tony Kreutzer (Robert Loggia), der gleichzeitig Oberhaupt der neuartigen Religionsgruppe Synthiotics ist und seine politische Propaganda durch den Fernsehsender Channel 3 unters Volk bringt.

Auf Kreutzers Sender soll demnächst eine Sitcom namens Church Windows starten, die Charaktere per brandneuer Hologrammtechnik direkt im Wohnzimmer erscheinen lässt. Als Hauptfigur wurde ausgerechnet Harrys Sohn Coty (Ben Savage) gecastet – und selbst Schwiegermutter Josie (Angie Dickinson) scheint eine Verbindung zur Gruppe zu haben. Den Sektenmitgliedern stellt sich die libertäre Gruppe der Neuen Realisten unter der Leitung von Eli Levitt (David Warner) entgegen, der wiederum eine Verbindung zu Harrys Ehefrau Grace (Delany) hat. Der politische Kampf um die Zukunft und die Realität hat begonnen.

Große Namen, nicht nur vor der Kamera, machen Wild Palms zu einem unvergesslichen Trip

Wer auf die Namen der Stars geachtet hat, merkt schon: Der Cast von Wild Palms ist ziemlich bombe. Besonders Robert Loggia, der hier noch mehr unhinged ist als in Lost Highway, stiehlt die Show als Mischung aus L. Ron Hubbard und sich sehr aktuell anfühlendem MAGA-Milliardär. Passend dazu bietet Angie Dickinson die halsabschneiderische Kälte einer ideologisch verklärten FOX News-Moderatorin, und der später durch die Sitcom Das Leben und Ich bekannt gewordene Jungstar Ben Savage macht als unheimlicher Sci-Fi-Antichrist des fiktiven Scientology-Verschnitts einiges her.

Doch auch hinter der Kamera tummelten sich unter den Kreativen große Namen. Oscarpreisträgerin Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty) war eine der Regisseurinnen von Wild Palms, Musiklegende Ryuichi Sakamoto (Merry Christmas, Mr. Lawrence) steuerte den Soundtrack bei, der uns wie Angelo Badalamentis ikonischer Twin Peaks-OST aus anderen Spähern zu erreichen scheint, und das italienische Modelabel Cerruti 1881 lieferte die futuristischen Kostüme, die absichtlich mit anachronistischen Elementen wie klassischen Autos clashen.

Der ultimative Sci-Fi-Ritterschlag schleicht sich allerdings durch einen Gastauftritt in die Serie: Neuromancer-Autor und Cyberpunk-Begründer William Gibson spielt sich selbst im Rahmen eines Cameo-Auftritts und sein Einfluss ist an gleich mehreren Ecken zu spüren. Die charmant-naive 90er-Jahre-Ästhetik seiner digitalisierten Zukunftsvision erinnert stark an die Gibson-Verfilmung Vernetzt – Johnny Mnemonic und eigenwillige Elemente, wie der allgegenwärtige Japan- und Rastafari-Einfluss, zollen Gibsons Gesamtwerk ebenfalls Tribut.

Eher unbekannt ist heute hingegen Serienschöpfer Bruce Wagner, der mit Wild Palms seinen noch viel obskureren Comic-Strip aus einem Magazin adaptierte, der tatsächlich nur in Deutschland eine gebundene Printausgabe erhielt. Dass wir seitdem nicht viel von ihm gehört haben, wird wohl auch am kommerziellen Misserfolg seiner Serie liegen, die zwar zur Hälfte wohlwollende Kritiken erhielt, für ABC den Hype der ersten Twin Peaks-Staffel aber nicht wiederholen konnte. Das war vermutlich auch nie wirklich drin.

Dialoge voller Wortwitz und literarischer Anspielungen (der Titel selbst ist eine Referenz an den US-amerikanischen Schriftsteller William Faulkner), eine politisch aufgeladene Sci-Fi-Verschwörung sowie abenteuerliche Inszenierung mit Traum-Flair sind nicht gerade massentauglich oder leicht zu verdauen. Das war auch dem Sender klar. Aus diesem Grund richtete ABC damals eine kostenpflichtige Telefon-Hotline ein, die verwirrten Fans beim Verstehen der Story helfen sollte. Lasst euch davon aber nicht abschrecken: Die Grundgeschichte ist viel simpler, als man damals tat, sie wirkt nur durch die vielen kreativen Schnörkel so kompliziert. Und was für Schnörkel es sind!

Wild Palms - Trailer (English) HD

Wie kann man Wild Palms heute ansehen?

Wer sich die experimentelle Sci-Fi-Serie heute auf den Bildschirm oder ins Holo-Wohnzimmer beamen will, muss sich an Amazon wenden, wo alle fünf Folgen als Kauftitel streambar sind. Alternativ hat Pidax die deutsche DVD. Ansehen solltet ihr euch Wild Palms aber auf jeden Fall, denn dass eine solche Serie heute nur noch so wenige Fans hat, kann einen echt auf die Palme bringen.