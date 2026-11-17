Demi More und Tom Cruise zählten zu den größten Stars der 90er. Bei der Vorbereitung auf ihr gemeinsames Militärdrama wirkte ihr Co-Star aber leicht beschämt, meinte die Schauspielerin.

Könnt ihr die Wahrheit über zwei Stars aus Eine Frage der Ehre vertragen? Es ist der einzige Film, für den Demi Moore (The Substance) und Tom Cruise (Digger) vor derselben Kamera standen. Das ist bereits etwas her, denn das Militärdrama von Regisseur Rob Reiner kam schon 1992 heraus. Für die Schauspielerin geschah die Vorbereitung auf die Rolle unter besonderen Umständen.

Tom Cruise reagierte seltsam auf Demi Moores Schwangerschaft

In Eine Frage der Ehre spielen Cruise und Moore Lieutenant Kaffee und Lieutenant Commander Galloway, ihres Zeichens JAG-Jurist:innen. Sie verteidigen zwei Vorzeige-Marines, die einen Kameraden getötet haben sollen. Dabei gerät auch ihr Vorgesetzter, Colonel (Jack Nicholson), ins Kreuzverhör und sagt schließlich das berühmte Filmzitat: "Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen!" Was Tom Cruise nicht so gut vertragen konnte, war die Schwangerschaft seines Co-Stars. Zumindest erinnert sich Demi Moore so an die Vorbereitungen Dreharbeiten, wie People im letzten Jahr berichtete.

Ich glaube, Tom war ziemlich verlegen. Ich selbst fühlte mich eigentlich ganz okay dabei. Ich war schließlich mobil, oder? Aber ich konnte merken, dass er es ziemlich peinlich fand.

Moore war zu jener Zeit mit ihrem zweiten Kind schwanger und bereits im achten Monat, als sie anfing, mit Cruise ihre Dialogzeilen durchzugehen. Als es zu den Dreharbeiten kam, hatte sie es bereits entbunden.

Dass Cruise die Situation so ungewöhnlich empfand, lag vielleicht daran, dass damals nicht viele Top-Schauspielerinnen versuchten, ein Familienleben mit Kindern und eine Kinokarriere vor der Kamera unter einen Hut zu bekommen. Für Moore war aber beides wichtig.

Es ist eine der vielen Sachen für mich, bei denen ich einfach das Gefühl hatte, dass es keinen Sinn ergibt. Und deshalb habe ich das hinterfragt und gesagt: 'Warum nicht? Warum kann man nicht beides haben?' Aber damit, denke ich, kam auch viel Druck auf mich selbst, sodass ich irgendwie beweisen wollte, dass es möglich ist.

Vielleicht war Tom Cruise aber auch wegen seines Glaubens um das Kind besorgt. Schließlich sind Mitglieder von Scientology überzeugt, dass bereits Föten unterbewusst negative Engramme aufnehmen, die sie später im Leben belasten. Und Filmproduktionen mit brüllendem Jack Nicholson sind sicherlich leicht stressig für den von der Sekte im Körper vermuteten Thetan.

So könnt ihr den Film mit Demi Moore und Tom Cruise sofort streamen

Wer jetzt neugierig geworden ist, ob die zunächst zaghafte Zusammenkunft sich auch auf die On-Screen-Chemie zwischen Moore und Cruise ausgewirkt hat, findet Eine Frage der Ehre in gleich mehreren Streaming-Flatrates: bei HBO Max, MagentaTV und beim Amazon-Kanal Sony Pictures Core.

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