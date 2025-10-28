Vor 35 Jahren hatte er seinen Durchbruch im TV, heute ist er einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands: Erkennt ihr ihn?

Heute ist er einer der größten deutschen Schauspieler überhaupt, doch seine Karriere begann einst in einer kitschigen Seifenoper. Hättet ihr diesen Megastar schon damals erkannt?

Er ist einer der erfolgreichsten Filmemacher Deutschlands. Seine Werke locken Millionen von Fans in die Kinos und brechen immer wieder Rekorde beim Publikum. Ob als Schauspieler, Regisseur oder Produzent – er macht wirklich alles zu Gold, was er sich vornimmt. Kaum zu glauben, aber wahr: Dieses Ausnahmetalent startete vor 35 Jahren seine Karriere bei der ARD-Seifenopfer Lindenstraße. Hättet ihr ihn erkannt?

Durchbruch in ARD-Seifenoper: Vor 35 Jahren wurde Til Schweiger berühmt

Heute kennen wir Til Schweiger als etablierte Größe der deutschen Filmwelt, doch Ende der 80er Jahre sieht das ganz anders aus. Ursprünglich wollte Schweiger überhaupt nicht Schauspieler werden: Nach dem Zivildienst begann er unter anderem ein Medizinstudium, was er nur kurze Zeit später wieder abbrach.

1986 entdeckt der damals 23-jährige Schweiger dann aber doch seine wahre Berufung: Er absolviert eine Schauspielausbildung in Köln und beginnt damit, in Theatern aufzutreten. Nur kurze Zeit später ergattert sich Schweiger dann seine erste Rolle in Film und Fernsehen. 1990 feiert Schweiger bei der Lindenstraße (ARD) in der Rolle des Jo Zenker seinen Durchbruch.

Blutjung, frech und gutaussehend – so lernt das Publikum den Nachwuchsdarsteller bei der Telenovela kennen. Als sich rasch herausstellt, dass die Kameras nicht genug von Schweiger bekommen, steht einer Weltkarriere nichts mehr im Weg. Der junge Blonde mit dem markanten Kinn und der Nuschelstimme schlägt ein wie eine Bombe; nur ein Jahr später feiert er mit der Krawall-Komödie Manta, Manta sein Debüt auf der großen Leinwand.

In der Neuen Osnarbrücker Zeitung gab Schweiger aber zu, dass er wegen fehlender künstlerischer Freiheiten nicht gerne an die Zeit bei der Show zurückdenkt: "Das waren zwei Jahre, in denen ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin."

Kurios: Im Interview mit BZ gab Schweiger zu, dass er sich seine Zeit bei der Lindenstraße mit einem schlüpfrigen Nebenverdienst finanzieren musste: Schweiger arbeitete als Synchronsprecher für "durchaus pornografische Filme" und verdiente damit gutes Geld.

Til Schweiger heute: XXL-Erfolg und XXL-Skandale

Danach ging es für Til Schweiger steil bergauf. Der Schauspieler ist in zahlreichen erfolgreichen Produktionen zu sehen und kann sich sogar Rollen in Hollywood-Blockbustern wie King Arthur (2004) und Inglourious Basterds (2009) angeln. Als wäre das nicht beeindruckend genug, mauserte sich Schweiger ganz nebenbei zu einem der erfolgreichsten Filmemacher Deutschlands. Für den Kassenschlager Keinohrhasen (2009) schrieb Schweiger das Drehbuch, führte Regie und spielte die Hauptrolle; auch mit Hits wie Kokowääh und Honig im Kopf lockte er Millionen von Menschen in die Kinos.





In den letzten Jahren hat die Schauspiellegende aber mit Image-Problemen zu kämpfen. Der Höhenflug von früher scheint längst vorbei, stattdessen hagelt es ständig neue Negativschlagzeilen. Til Schweiger fällt durch kontroverse Aussagen online auf, außerdem dringen nach den Dreharbeiten zu Manta, Manta - Zwoter Teil teils schockierende Details ans Licht: Schweiger sei alkoholisiert am Set erschienen, außerdem gab er zu, dass es zu Handgreiflichkeiten mit Mitarbeitenden gekommen sei.

Was steht als Nächstes an für Til Schweiger?

Ob Schweiger nach den Skandalen der vergangenen Jahre wieder zu alter Größe zurückfindet, bleibt abzuwarten. Zuletzt kam an die Öffentlichkeit, dass er im US-Actionstreifen The Neglected (2026) zu sehen sein wird. Wann der Film genau in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. In den USA ist er schon zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Februar 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.