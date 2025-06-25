Vor 39 Jahren spielte sie ihre erste Filmrolle, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Die mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin hatte ihren ersten Auftritt als Teenagerin vor der Kamera und ist heute eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt.

Die US-amerikanische Schauspielerin startete ihre Karriere in dem Jugend-Drama Lucas aus dem Jahr 1986 und konnte schon in jungen Jahren einen Golden Globe abräumen. Erkennt ihr sie auf dem Bild oben im Alter von 15 Jahren?

Kleiner Hinweis vor der Auflösung: Dieses Jahr ging ihre Serie Stranger Things zu Ende, in der sie alle fünf Staffeln Joyce Byers spielte.

Winona Ryder legte ihr Filmdebüt in der Jugendromanze Lucas hin

Für Winona Ryder, mit bürgerlichem Namen übrigens Winona Laura Horowitz, begann alles in dem Coming of Age-Drama Lucas, das von Drehbuchautor und Regisseur David Seltzer (Das Omen) geschrieben und inszeniert wurde. In dem Film geht es um die Freundschaft zwischen den beiden Schüler:innen Lucas und Maggie. Winona Ryder spielte die Rolle der Rina, eine Freundin von Lucas, die heimlich in ihn verliebt ist.

Bei dieser Gelegenheit entstand auch Winonas Künstlername: Angeblich hörte sie gerade ein Album des Rocksängers Mitch Ryder, als sie gefragt wurde, unter welchem Namen sie im Abspann auftauchen wolle.

Lange vor Stranger Things wurde sie mit Filmen von Tim Burton zum Superstar

Bis heute hat die Schauspielerin viele namhafte Auftritte und gehört zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods. Sie war beispielsweise 1988 in Tim Burtons Beetlejuice und 1990 in Edward mit den Scherenhänden, die ihr zu großer Bekanntheit verhalfen. Bram Stoker's Dracula von Francis Ford Coppola und Zeit der Unschuld von Martin Scorsese sammelte sie ebenfalls in ihrer Vita. Für Letzteren aus dem Jahr 1993 gewann sie den Golden Globe.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Zeit der Unschuld mit der 22-jährigen Winona Ryder ansehen:

The Age of Innocence - Trailer (Englisch)

Ab 2016 spielte sie zehn Jahre lang die Figur der Joyce Byers, eine Hauptrolle in der äußerst erfolgreichen Netflix-Serie Stranger Things. Dieses Jahr kehrte sie fürs Serienfinale ein letztes Mal dahin zurück und wurde für einen ihrer Seriensöhne sogar zur Ersatzmutter.

Erstmal wird Winona Ryder Netflix treu bleiben. Sie wurde für die 3. Staffel von Wednesday engagiert und dort als Tabitha zu sehen sein.

Dieser Artikel wurde erstmals 2025 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.