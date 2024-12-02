Vor 39 Jahren trat sie zum ersten Mal in einem Film auf, heute ist sie eine der bekanntesten Serien-Darstellerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Eine bekannte Fernsehdarstellerin, die in zwei Kult-Serien eine Hauptrolle spielte, hatte ihren ersten Auftritt mit nur 12 Jahren. Tipp: Sie war auch in American Pie.

Im Jahr 1986 wagte sich ein späterer Serien-Star im Alter von nur 12 Jahren in der Komödie Impure Thoughts das erste Mal vor die Kamera. Auf dem obigen Bild ist sie mit 14 Jahren in Meine Stiefmutter ist ein Alien zu sehen, bevor sie Ende der 90er als Willow Rosenberg ihren großen Durchbruch hatte. Wer ist gemeint?

How I Met Your Mother-Star Alyson Hannigan hatte ihr Filmdebüt in Impure Thoughts

Natürlich ist die Rede von dem späteren Buffy- und How I Met Your Mother-Star Alyson Hannigan. In Impure Thoughts von Michael A. Simpson geht es um vier Freunde, die sich im Fegefeuer befinden und auf ihre gemeinsame Jugend zurückblicken. Alyson Hannigan spielt die Rolle der Patty Stubbs, die in diesen Rückblicken auftaucht.

Zwei Jahre später war sie in Meine Stiefmutter ist ein Alien zu sehen, einer weiteren Komödie. Hier verkörperte sie die Rolle der Jesse Mills, ein junges Mädchen, dessen Vater nach außerirdischem Leben sucht und dabei übersieht, dass seine eigene Freundin ein Alien ist. Wenn ihr auf dem Bild ganz oben genau hinschaut, fällt euch vielleicht auf, dass sie dort auch ein weiterer Star versteckt. In der Mitte des Bildes steht Schauspielerin und Rockstar Juliette Lewis (Yellowjackets).

Ihren Durchbruch hatte Alyson Hannigan mit der Rolle als Willow Rosenberg in der Fantasy-Serie Buffy – Im Bann der Dämonen 1997. Während die Serie lief, spielte sie auch in der Rolle der Flötenspielerin Michelle in der erfolgreichen Kinofilmreihe American Pie mit. Spätestens als Lily Aldrin in der Sitcom How I Met Your Mother haben sie wirklich alle kennengelernt, die ab und zu den Fernseher anschalten.

Alyson Hannigan steht bis heute regelmäßig vor der Kamera: Von 2016 bis 2023 moderierte sie die Serie Penn & Teller: Fool Us. Außerdem trat sie im September 2023 bei Dancing with the Stars auf, wo sie an der Seite des Tänzers Sasha Faber ins Finale gelangte und den fünften Platz gewann.

Ebenfalls im Jahr 2023 übernahm die Schauspielerin eine Rolle in der Komödie Office Race. Ob sie erneut für ein Sitcom-Projekt auf die Bildschirme zurückkehrt, bleibt abzuwarten.