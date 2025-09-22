Vor 4 Jahren erschien der bis dahin teuerste Film bei Netflix mit drei Megastars, war erfolgreicher als alle anderen Filme der Plattform, aber Teil 2 lässt auf sich warten

Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten war bis vor kurzem auch der erfolgreichste. Da überrascht es wenig, dass die stargespickte Action-Komödie gleich zwei Fortsetzungen erhalten soll.

Die Rede ist natürlich von dem Netflix-Blockbuster Red Notice, der ein Produktionsbudget von bis zu 200 Millionen US-Dollar verschlungen haben soll. So viel ließ sich der Streamer bisher keinen anderen Film seines Portfolios kosten, schließlich erhielten die drei Stars Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot jeweils eine üppige Gage.

Und der Erfolg gab den Verantwortlichen recht: Die Action-Komödie war fast vier Jahre lang der meistgesehene Streifen bei Netflix, ehe er vor wenigen Wochen von einem Fantasy-Phänomen überholt wurde und seinen Spitzenplatz abgeben musste. Allein das bremst die seit 2022 vorliegenden Sequel-Pläne zum Film natürlich nicht aus. Doch wie steht es eigentlich aktuell um die Teile 2 und 3 von Red Notice?

Red Notice 2 ist (vermutlich) in Arbeit, aber nicht einmal offiziell bestätigt

Nur kurz nach der Veröffentlichung von Red Notice 2021 schien eine Fortsetzung auf der Hand zu liegen. Die Pläne besagten, dass Regisseur Rawson Marshall Thurber (Skyscraper) Teil 2 und 3 direkt am Stück drehen sollte, womit die Trilogie perfekt gewesen wäre. Ganz so einfach war es dann aber nicht.

Im November 2023 ruderte der damalige Netflix-Filmchef Scott Stuber nämlich ein wenig zurück und erklärte gegenüber Collider , dass man sich zunächst doch nur auf ein Sequel fokussieren wolle. Das Drehbuch dazu sei damals in den finalen Zügen gewesen. Interessant dabei: Eine offizielle Ankündigung von Red Notice 2 seitens Netflix steht bisher immer noch aus – seit vier Jahren und trotz riesigem Erfolg.

Wirkliche Neuigkeiten zu der Fortsetzung, geschweige denn Teil 3, gab es seitdem nicht mehr. Ob der angebliche Mega-Streit zwischen Reynolds und Johnson ein Grund für die Verzögerungen sein könnte? Das kann derzeit nur spekuliert werden. Die vollgepackten Terminkalender aller Stars werden sicherlich auch eine übergeordnete Rolle spielen.

Fakt ist aber: Netflix hätte wohl nur zu gerne schon längst das Red Notice-Sequel im Programm stehen, muss aber genau wie die Fans des Heist-Blockbusters weiter Geduld aufbringen. Auch wenn bisher noch keine offiziellen Infos zu Drehbeginn oder Starttermin bekannt sind, ist es schwer vorstellbar, dass der Streaming-Gigant die Fortsetzung eines seiner größten Hits tatsächlich aufgeben würde.

Auch interessant: Dwayne Johnson gilt jetzt als großer Anwärter auf den Oscar

Worum könnte es in Red Notice 2 gehen?

Derzeit gibt es keine Informationen zur genauen Handlung des Sequels. Der erste Teil endete allerdings gewissermaßen mit einem Cliffhanger, der das Diebes-Trio Hartley, Booth und Black für einen neuen Coup nach Paris in den Louvre schickte. Gut möglich also, dass Red Notice 2 an dieser Stelle anknüpft.

Und sollte das Sequel dann ähnlich erfolgreich wie sein Vorgänger werden, dürfte Netflix wohl auch so zügig wie möglich Red Notice 3 folgen lassen.