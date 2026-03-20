Vor 44 Jahren trat sie zum ersten Mal in einem Film auf, heute ist sie eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Eine weltberühmte Oscarpreisträgerin hatte ihren ersten Auftritt in der Komödie Zwei in der Tinte aus dem Jahr 1982. Habt ihr einen Verdacht, aus welchen Filmen ihr dieses Gesicht sonst noch kennt?

Diese Schauspielerin ist nicht nur ein absoluter Weltstar, den alle kennen, sie hat auch einen Oscar gewonnen und blickt bereits auf 44 Jahre Laufbahn auf den Kinoleinwänden zurück. In der Komödie Zwei in der Tinte hatte sie als Tochter der Hauptfigur ihr Debüt vor der Kamera.

Habt ihr schon eine Idee, welche Schauspielerin hier zu sehen ist? Tipp: Den Oscar bekam sie als Beste Nebendarstellerin für Durchgeknallt.

Angelina Jolie spielte in Zwei in der Tinte ihre erste Filmrolle

Richtig geraten – auf dem Bild seht ihr keine Geringere als Angelina Jolie dem Publikum entgegenstrahlen. Mit gerade mal sieben Jahren debütierte sie – damals noch unter dem Namen Angelina Jolie Voight – in der Komödie Zwei in der Tinte.

In dem Film geht es um einen Spieler namens Alex Kovac, der Spielschulden in New York macht und bei einem Ausflug nach Las Vegas versucht, das notwendige Geld aufzutreiben. Angelina Jolie spielt Tosh, seine Tochter. Kenner:innen von Jolies Familiengeschichte wissen, dass der Schauspielauftritt kein Zufall war. Ihr Filmvater wird nämlich von ihrem echten Vater, Jon Voight, verkörpert.

Erkennt ihr diese Stars als Kinder?

Angelina Jolie ist seit 44 Jahren vor und hinter der Kamera aktiv

Angelina Jolie sollte bekanntermaßen noch viele Male vor die Kamera zurückkehren. Dem Kinopublikum dürfte sie aus Filmen wie Tomb Raider, Wanted und Maleficent – Die dunkle Fee vertraut sein, um nur einige ihrer Auftritte zu nennen.

Inzwischen ist die Schauspielerin nicht nur vor der Kamera tätig, sondern auch als Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin. Auf der Leinwand ist sie trotzdem noch zu sehen: Erst im vergangenen Jahr war sie als Hauptdarstellerin in dem Drama Couture der französischen Filmemacherin Alice Winocour (Der Bodyguard – Sein letzter Auftrag) zu sehen.

Obwohl Jolie in den vergangenen Jahren öfter geäußert hat, dass sie sich von der Schauspielerei zurückziehen wolle, scheint es sie doch wiederholt vor die Kamera zu ziehen.