"Krank, verwerflich und verachtenswert": Vor 48 Jahren kam einer der am meisten zensierten Filme der Welt heraus

Ein Titel, der vor fast 50 Jahren ein ganzes Skandalfilm-Untergenre prägte, war lange Zeit und vielerorts heftig zensiert. Heute kann man ihn einfach streamen.

Skandalfilme gibt es seit der Erfindung des Kinos in allerlei Couleur: Politisch wie Pasolini, ketzerisch wie Ken Russell oder queer wie John Waters zum Beispiel. Eine weitere Kategorie ist die des Rape and Revenge-Films, die wie die genannten Titel ebenfalls in den 70er Jahren ihren Anfang fand. Unter anderem mit dem kontroversen Racheschocker Ich spuck' auf dein Grab von Regisseur Meir Zarchi, der auch in Deutschland lange Zeit verboten war.

"Ein widerlicher Müllhaufen namens Ich spuck' auf dein Grab": So schockierte ein Skandalfilm die Welt

Der brutale Film beginnt mit der Schriftstellerin Jennifer (Camille Keaton), die sich für den Sommer in ein ländliches Haus zurückzieht, um an einem Buch zu schreiben. Dabei werden zwei ortsansässige Männer auf sie aufmerksam und es kommt zu einer unerbittlich in Szene gesetzten Gruppenvergewaltigung – spätere Skandalstreifen wie Irreversibel fanden hier sicherlich Inspiration. Die Formel dieses Subgenres geht aber folgendermaßen auf: Erst großes Leid, dann Katharsis, indem sich die überfallene Person in der zweiten Hälfte des Films ebenso unbarmherzig rächt – und das tut Jennifer auch.

In Deutschland war Ich spuck' auf dein Grab 34 Jahre lang verboten, nachdem er erst ungeschnitten auf VHS erschien und danach sogar beschlagnahmt wurde. In Großbritannien erhielt der Film das Label "Video Nasty", mit dem auch amtliche Horror-Klassiker wie Blutgericht in Texas gebrandmarkt wurden. Berüchtigt ist bis heute auch der glühende Verriss von Filmkritiker Roger Ebert , der gleich im ersten Absatz seiner Review Folgendes schrieb:

Eine widerlicher Müllhaufen namens Ich spuck' auf dein Grab läuft diese Woche im Kino in Chicago. Es ist ein Film, so krank, verwerflich und verachtenswert, dass ich kaum glauben kann, dass er in angesehenen Kinos wie Plitts United Artists gezeigt wird. Aber er wird gezeigt. Ihn zu sehen war eine der deprimierendsten Erfahrungen meines Lebens.

Für einige machen diese Reaktionen den Film natürlich erst recht zum kontroversen Kultklassiker. So gab es 2010 sogar das Remake I Spit on Your Grave, das mehrere Sequels nach sich zog, in die auch der Originalfilmemacher involviert war. Der bekam die Idee zum Film ursprünglich, nachdem er einer Frau in New York aushalf, die von zwei Männern sexuell überfallen wurde. I Spit on Your Grave: Deja Vu, die direkte Fortsetzung zum Original, drehte Meir Zarchi sogar wieder selbst mit seinem damaligen Star Camille Keaton.

Heute kann man Ich spuck' auf dein Grab einfach gratis streamen

Wer die Nerven dazu besitzt oder einfach einmal selbst auschecken will, wie viel Kult und Qualität in dem Rape and Revenge-Klassiker steckt, kann Ich spuck' auf dein Grab heute komplett kostenlos auf Joyn abrufen – unzensiert mit allen 101 Minuten.

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