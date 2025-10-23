Vor 5 Jahren hat Netflix einen seiner besten Horror-Filme veröffentlicht, heute ist er fast vergessen

Denkwürdige Horror-Filme hat Netflix bislang noch nicht allzu viele abgeliefert. Umso überraschender ist es, dass über eine der besten Schauergeschichten des Streamers kaum jemand spricht.

Auch Netflix will bei der Spooky-Season ein Wörtchen mitreden und veröffentlicht jedes Jahr einen Schwung neuer Horror-Filme. Mit His House kamen vor fünf Jahren 93 äußerst unbequeme Minuten zu dem Streamer, die auch heute noch einen Blick wert sind. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, lasst euch diesen Geheimtipp nicht entgehen. Er geht unter die Haut mit seinem sich langsam aufbauenden Grusel.

Netflix-Tipp: His House verbindet Realität mit Horror

His House entführt in eine kleine Wohnung am Stadtrand von London. Die sieht sehr heruntergekommen aus, von ekligen Überbleibseln der Vormieter ganz zu schweigen. Für Bol (Sope Dirisu) und Rial (Wunmi Mosaku) bedeutet sie jedoch die Welt. Als Flüchtlinge sind sie nach Großbritannien gekommen. Jetzt können sie sich ein neues Leben aufbauen. Schon bald werden sie aber von einer bösen Macht heimgesucht.

Irgendetwas ist Bol und Rial vom Sudan bis nach Großbritannien gefolgt und terrorisiert sie ununterbrochen. Wenn sie durch die Straßen ihres Viertels laufen, ist es da. Auch beim Besuch eines Einkaufszentrums, ist eine ungeheure Präsenz zu spüren. Vor allem versteckt sich das Böse in den Wänden ihrer Wohnung und erschüttert das Haus, das eigentlich zur neuen Heimat werden sollte, in seinen Grundfesten.

Bol und Rial können ihrer Vergangenheit nicht entkommen. Welche grausamen Dinge sie erlebt und womöglich selbst getan haben, verrät uns der Film vorerst nicht. Stattdessen macht er ihre Erfahrung durch filmische Mittel begreifbar: In His House verschmilzt das Genre des Horror-Films eindrucksvoll wie aufwühlend mit dem lebensnah erzählten Thema der Flucht, die im Fall von Bol und Rial kein Ende nehmen will.

Auf Netflix erwachen die Geister der Vergangenheit

Mit jedem Lichtschalter, der in His House umgelegt wird, offenbart sich ein weiterer Abgrund, ein weiteres Trauma und ein weiteres Loch in der Wand. Plötzlich greifen Hände durch die Tapete und unheimliche Gesichter kommen in der Dunkelheit zum Vorschein. Die Geister der Vergangenheit sind immer da und vermehren sich. Greifen können Bol und Rial die Eindringlinge in ihr neues Leben trotzdem nicht.

Selbst wenn Bol mit einem Hammer auf die Geister einschlägt, vermag er es nicht, dem Spuk ein Ende zu bereiten. Vielmehr reißt er die verwahrlosten Wände der Wohnung auf und damit auch die Wunden, die ihm und Rial zu schaffen machen. Die größte Stärke von His House ist es, den filmischen Raum zum Spiegel und zur Erweiterung der inneren Zerrissenheit seiner Figuren zu verwandeln.

Am deutlichsten wird das in einer Szene, in der sich Bol zum Essen an den kleinen Tisch in der neuen Wohnung setzt, ehe sich die Kamera langsam zurückbewegt und das größere Bild enthüllt: Bol sitzt vor einer Ruine, die im endlosen Ozean versinkt, während sich der Himmel orange färbt. Ein apokalyptischer Anblick, der insbesondere das Talent von Regisseur und Drehbuchautor Remi Weekes aufzeigt.

His House raubt einem nicht nur als Horror-Film, sondern auch als Spielfilmdebüt den Atem. Nur zwei Kurzfilme und eine Serienepisode standen in Remi Weekes' Filmografie, ehe er Anfang 2020 His House beim Sundance Film Festival präsentierte. Trotzdem fühlt sich His House so stilsicher an, als hätte er nie etwas anderes gemacht, als Horror mit Drama zu verschmelzen. Es wird höchste Zeit für seinen nächsten Film.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2020 bei Moviepilot veröffentlicht.