Vor 50 Jahren wurde das allererste Star Wars-Bild gedreht und es zeigt einen der ikonischsten Schauplätze der Saga

Vor 50 Jahren fiel die erste Klappe zu dem Film, der das Blockbuster-Kino für immer verändern sollte. Das ist die erste Einstellung, die George Lucas für Star Wars gedreht hat.

Nächstes Jahr feiert Krieg der Sterne sein 50-jähriges Jubiläum. Schon jetzt können wir mit den Feierlichkeiten beginnen. Denn vor einem halben Jahrhundert haben die Dreharbeiten für den Auftakt der wegweisenden Sternensaga begonnen. Am 22. März 1976 fiel die erste Klappe unter der Regie von Star Wars-Schöpfer George Lucas.

Die erste Star Wars-Einstellung entführt auf Tatooine

Die Entstehungsgeschichte von Krieg der Sterne ist so gut dokumentiert wie nur wenige andere Filmprojekte in der Geschichte Hollywoods. Meistens ist von Dreharbeiten zu lesen, die komplett im Chaos versunken sind, sodass der Film im Schneideraum gerettet werden musste. Doch was war eigentlich die erste Szene, die gedreht wurde?

Auf StarWars.com gibt es einen spannenden Artikel, der hinter die Kulissen blickt und uns mit an den ersten Drehtag in Tunesien nimmt. Mitten auf einer Salzebene am Rande der nordafrikanischen Sahara schlug das Produktionsteam sein Lager auf und filmte die erste Einstellung, die Lukes Heimat auf dem Planeten Tatooine zeigt.

Konkret haben wir es hier mit Szene 26 im Drehbuch zu tun. Im Hintergrund sieht man die Feuchtfarm der Lars-Familie, wo der Luke Skywalker (Mark Hamill) bei seiner Tante Beru (Shelagh Fraser) und seinem Onkel Owen (Phil Brown) aufwächst. Rechts im Vordergrund ist ein Stück des mächtigen Sandcrawlers der Jawas zu sehen.

Im Film kommen die Plünderer bei der Farm vorbei, um Droiden zu verkaufen. Luke und sein Onkel sehen sich ein paar Modelle an, unter denen sich auch R2-D2 und C-3PO befinden. Gedreht wurde die erste Einstellung mit einer Panaflex-Kamera und einem 35mm-Objektiv – doch es war nicht das einzige Set-up an diesem Tag.

Auch Mark Hamill war als Luke Skywalker zu sehen

George Lucas, damals 31 Jahre alt, hatte neben einer A-Kamera auch eine B-Kamera laufen. In diesem Fall handelt es sich um eine Arriflex mit einem 180mm-Objektiv. Das erste Bild aus Krieg der Sterne, das von der Arriflex eingefangen wurde, richtet seinen Fokus auf Luke, der einem Jawa aus dem Sandcrawler entgegenrennt.

Wie bei vielen anderen Filmproduktionen wurde Krieg der Sterne nicht chronologisch gedreht. Genau genommen wurde nicht einmal diese eine Szene komplett gedreht. Wie aus dem Bericht von StarWars.com hervorgeht, stammen die passenden Aufnahmen mit Tante Beru etwa von einem völlig anderen Drehtag später in der Produktion.

Dennoch hat Lucas bei der Wahl der Einstellung ein sehr gutes Gespür bewiesen. Bis zum Ende der Skywalker-Geschichte fungierten der Wüstenplanet Tatooine und die Lars-Feuchtfarm als Heimathafen der Saga. Am Ende von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers kehrt Rey an den Ort zurück, an dem vor 50 Jahren alles angefangen hat.

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Krieg der Sterne könnt ihr zusammen mit allen anderen Star Wars-Filmen bei Disney+ im Streaming-Abo schauen. Darüber hinaus sind die Filme auf DVD, Blu-ray und 4K UHD erhältlich. Darüber hinaus kehrt Krieg der Sterne nächstes Jahr anlässlich des großen Jubiläums weltweit auf die große Leinwand zurück.