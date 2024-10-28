Vor 51 Jahren trat er zum ersten Mal in einer Serie auf, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Ein zweifacher Oscarpreisträger hatte seine erste Rolle vor 51 Jahren in der Heile-Welt-Serie Unsere kleine Farm. Erkennt ihr den damaligen Blondschopf wieder?

Ein US-Schauspieler, der schon zwei Oscars mit nach Hause nehmen durfte, feiert letztes Jahr 50-jähriges Bildschirmjubiläum. Seinen allerersten TV-Auftritt hatte er 1974 in der Kultserie Unsere kleine Farm, in der er zwei Folgen lang neben den Ingalls-Kindern als namenloser Junge aus der Nachbarschaft zu sehen war.

Erkennt ihr ihn wieder? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Seine Academy Awards erhielt der Darsteller für die Filme Mystic River und Milk.

Hollywood-Star Sean Penn spielte vor 51 Jahren in der Serie Unsere kleine Farm mit

Ganz genau: Ein noch sehr junger Sean Penn war damals mit 14 Jahren als Statist in der Serie zu sehen, die auf der historischen Autobiographie von Laura Ingalls Wilder basiert. Zum Casting musste er dafür vermutlich nicht, denn sein Vater, der Regisseur Leo Penn, inszenierte damals drei Folgen von Unsere kleine Farm und stellte seinen Sohn dabei einfach mit vor die Kamera. Dass er damit eine überaus erfolgreiche Schauspielkarriere lostritt, hatte der Filmemacher-Vater damals wohl höchstens erhofft.

Dass Sean Penn damals keinen Text in Unsere kleine Farm bekam, hatte unter Umständen noch einen anderen Grund. Hauptdarstellerin Alison Arngrim, die als Nellie Oleson eine Hauptrolle hatte, erinnerte sich in der 2020er-Doku Citizen Penn (via Yahoo ), wie ihr kurzfristiger Kollege damals wegen der Hitze bei den Dreharbeiten in Simi Valley in Ohnmacht fiel:

Dieser große Teenager fiel um wie ein Sack Kartoffel. Und er stand nicht wieder auf: Ich stand immer wieder auf. Er war fertig für den Tag. Danach war man aber sehr viel nachsichtiger mit mir. Sie dachten sich dann: 'Vielleicht tut sie wirklich nicht nur so.'

Wer Penn Jr. nun selbst in Unsere kleine Farm finden möchte, kann die Serie beim Amazon-Kanal MGM+ streamen. Haltet Ausschau nach dem für sein Alter großen Blondschopf in der 11. Episode der 1. Staffel.

