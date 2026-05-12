Vor 52 Jahren machte er seine ersten Schritte vor der Kamera, heute ist er einer der bekanntesten Charakterdarsteller der Welt: Erkennt ihr ihn?

Mit über zwei Metern Körpergröße ist er einer der größten Schauspieler. Bekannt ist er für seine ruhigen Rollen, die selbst als Nebencharaktere entscheidend für die Handlung sind.

In den 90ern wurde er mit seiner Rolle als Farmer weltberühmt. Danach folgten zahlreiche namhafte Filme, in denen er wichtige Nebenrollen einnahm. Seine Rollen sind häufig ruhig, nachdenklich und nicht selten Autoritäten.

Dank seiner physischen Präsenz, die unter anderem durch seine Körpergröße gegeben ist, wurde James Cromwell zu einem weltweit bekannten Gesicht in der Filmwelt. Für seinen Durchbruch als Farmer Hogget in Ein Schweinchen namens Babe erhielt er sogar eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller.

James Cromwell war 20 Jahre im Geschäft, bevor er mit Babe weltberühmt wurde

Seine ersten Rollen spielte Cromwell vor allem als Gast in Fernsehserien. Den Beginn machte die 3. Folge der Krimiserie Detektiv Rockford – Anruf genügt. Der damals 34-jährige Cromwell war hier in einer kleinen Rolle zu sehen. Es folgten über 70 Rollen in Fernsehserien und Fernsehfilmen. Einige kleinere Kinoproduktionen waren auch dabei, aber erst 1995, über 20 Jahre nach seiner ersten Rolle, trat er in seiner bis dato größten Rolle auf.

Nach Ein Schweinchen namens Babe folgten mehr Kinofilme und größere Rollen. In diesen ist Cromwell als Nebendarsteller zu sehen, der meistens wichtig für die Handlung ist. Seine Präsenz ist nahezu immer die eines Hauptdarstellers. Nicht selten spielt er dabei Polizisten wie in L.A. Confidential und Gefängniswärter wie in The Green Mile oder andere Figuren, deren Stellung ihnen Autorität verleiht.

Während seine Rollen eine gewisse Ähnlichkeit haben, ist er gleichzeitig nicht auf bestimmte Genres festgelegt. So kann Cromwell gleichermaßen überzeugend in Komödien (Babe), Dramen (The Artist), Sci-Fi (Deep Impact) und Thrillern (Eraser) auftreten. Auch als Synchronsprecher ist er in zahlreichen Filmen und Serien zu hören.

Mehr dazu:

Mit mittlerweile 86 Jahren gehört Cromwell zu den erfahrensten Veteranen Hollywoods. Seine Karriere hat der Schauspieler auch noch nicht beendet. Es wäre nicht überraschend, ihn bald wieder auf der Leinwand zu sehen.