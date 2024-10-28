Ein dreifacher Oscarpreisträger hatte seine erste Rolle vor 52 Jahren in der Heile-Welt-Serie Unsere kleine Farm. Erkennt ihr den damaligen Blondschopf wieder?

Ein US-Schauspieler, der schon drei Oscars mit nach Hause nehmen durfte, feierte vor zwei Jahren sein 50-jähriges Bildschirmjubiläum. Seinen allerersten TV-Auftritt hatte er 1974 in der Kultserie Unsere kleine Farm, in der er zwei Folgen lang neben den Ingalls-Kindern als namenloser Junge aus der Nachbarschaft zu sehen war.

Erkennt ihr ihn wieder? Kleiner Tipp vor der Auflösung: Seine Academy Awards erhielt der Darsteller für die Filme Mystic River, Milk und gerade erst 2026 für One Battle After Another.

Hollywood-Star Sean Penn spielte vor 52 Jahren in der Serie Unsere kleine Farm mit

Ganz genau: Ein noch sehr junger Sean Penn war damals mit 14 Jahren als Statist in der Serie zu sehen, die auf der historischen Autobiographie von Laura Ingalls Wilder basiert.

Zum Casting musste er dafür vermutlich nicht, denn sein Vater, der Regisseur Leo Penn, inszenierte damals drei Folgen von Unsere kleine Farm und stellte seinen Sohn einfach in Episode 11 der 1. Staffel mit vor die Kamera. Dass er damit eine überaus erfolgreiche Schauspielkarriere lostritt, hatte der Filmemacher-Vater damals wohl höchstens erhofft.

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Dass Sean Penn damals keinen Text in Unsere kleine Farm bekam, hatte unter Umständen noch einen anderen Grund. Hauptdarstellerin Alison Arngrim, die als Nellie Oleson eine Hauptrolle hatte, erinnerte sich in der 2020er-Doku Citizen Penn (via Yahoo ), wie ihr kurzfristiger Kollege damals wegen der Hitze bei den Dreharbeiten in Simi Valley in Ohnmacht fiel:

Dieser große Teenager fiel um wie ein Sack Kartoffel. Und er stand nicht wieder auf: Ich stand immer wieder auf. Er war fertig für den Tag. Danach war man aber sehr viel nachsichtiger mit mir. Sie dachten sich dann: 'Vielleicht tut sie wirklich nicht nur so.'

Wer Penn Jr. nun selbst in Unsere kleine Farm finden möchte, kann die Serie aktuell bei Joyn streamen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite AlloCiné erschienen. Dieser Artikel ist bei Moviepilot erstmals im Oktober 2024 erschienen und wir haben ihn aktualisiert.