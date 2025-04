Vor 67 Jahren trat er das erste Mal in einem Film auf, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Mit einer Filmografie von 80 Filmen und drei Oscars gehört er zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Inzwischen hat er sich zur Ruhe gesetzt.

Wenn man sich die frühen Werke einiger Schauspiel-Legenden ansieht, sind sie darin oft kaum wiederzuerkennen. Bei Jack Nicholson scheint das weniger der Fall zu sein. Seine markanten Gesichtszüge sind bereits bei seinem Spielfilmdebüt klar zu erkennen. Der Hollywood-Veteran hat mehr als 50 Jahre lang vor und hinter der Kamera gestanden, bevor er sich zur Ruhe setzte. Erste Jobs absolvierte er auf der Bühne und in Seifenopern, doch schon nach kurzer Zeit erhielt er eine Hauptrolle in seinem ersten Spielfilm.



Jack Nicholsons erste Filmrolle war gleich die TitelrolleIn

The Cry Baby Killer aus dem Jahr 1958 spielte Nicholson den jungen Jimmy Wallace, der bei einer Schlägerei den Kürzeren zieht. Daraufhin bekommt er eine Pistole von seinen Angreifern zu fassen und schießt zwei von ihnen nieder. Als ein Polizist ihn konfrontiert und verhaften will, flüchtet sich Jimmy in einen Lagerraum und nimmt eine Frau mitsamt ihrem Baby als Geisel.

Der Film selbst war nicht sonderlich erfolgreich und obwohl Nicholson viel Screentime erhielt, war seine schauspielerische Leistung noch lange nicht an ihrem Höhepunkt angekommen. Gelohnt hat sich die Rolle für ihn dennoch, denn im Anschluss drehte er zahlreiche Filme für den Produzenten Roger Corman, der auch für The Cry Baby Killer verantwortlich war.



Jack Nicholson entwickelte sich vom Low-Budget-Schauspieler zur Legende

Zehn Jahre spielte Jack Nicholson für Low-Budget-Filme, bis 1969 sein großer Durchbruch kam. An der Seite von Henry Fonda und Dennis Hopper überzeugte Nicholson im Motorrad-Klassiker Easy Rider. In den nächsten Jahren baute er seine Karriere weiter aus.

In den 70ern erreichte er mit seiner Rolle im Film Einer flog über das Kuckucksnest einen weiteren Höhepunkt seiner Karriere: sein erster Oscar als Bester Hauptdarsteller. Den meisten Leuten ist er heute vermutlich in seiner Hauptrolle als Jack Torrance in der Stephen King-Adaption Shining von Stanley Kubrick in Erinnerung.

Seht den Trailer zu seiner wahnsinnigen Kultrolle in Shining:

The Shining - Trailer (English)

Es folgte 1983 ein Oscar als Bester Nebendarsteller für Zeit der Zärtlichkeit und 1997 für Besser geht's nicht ein weiterer Oscar, erneut als Bester Hauptdarsteller. Seine letzte Filmrolle spielte er 2010 in Woher weißt Du, dass es Liebe ist, bevor er sich aus dem Schauspielgeschäft zurückzog. Kürzlich stand Nicholson nach 10 Jahren Auszeit nochmal vor der Kamera.

Damit gehört Jack Nicholson außerdem zu den drei einzigen männlichen Schauspielern, die drei Oscars gewonnen haben. Mit seinen zwölf Nominierungen hält er allerdings einen ganz eigenen Rekord in der Academy.

Der Artikel erschien in ähnlicher Form erstmals im Januar 2025 auf Moviepilot.