Vor 70 Jahren trat er das erste Mal in einem Film auf, heute ist er einer der bekanntesten Schauspieler der Welt: Erkennt ihr ihn?

Nur wenige haben so viel erreicht wie er. Vor wie hinter der Kamera gehört er zu den großen Namen Hollywoods. Begonnen hat seine Karriere in einer 30-Sekunden-Rolle.

Wortkarg und cool beschreibt viele seiner Rollen am besten. Egal ob als einsamer Revolverheld in Für eine Handvoll Dollar oder als raubeiniger Polizist, bekannt als Dirty Harry, mit Clint Eastwood legt man sich einfach nicht an. Das Multitalent ist aus der Filmlandschaft Hollywood einfach nicht mehr wegzudenken.

Eastwood gehört auch zu den wenigen Schauspieler:innen, die nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera immense Erfolge vorzuweisen haben. Dies bezeugen unter anderem auch Oscars für Erbarmungslos oder Million Dollar Baby, für die er jeweils eine Auszeichnung für Bester Film und Beste Regie eingeheimst hat.

Clint Eastwoods erster Auftritt in einem Film ist nur 30 Sekunden lang

Bevor er jedoch zu einer eigenen Marke wurde, musste auch Eastwood klein anfangen. Vor seinem internationalen Durchbruch mit Für eine Handvoll Dollar machte die Serie Tausend Meilen Staub ihn einem breiten Publikum bekannt. Die Filmkarriere begann allerdings bereits 1955 in einem Genre, dem viele große Schauspieler:innen ihre ersten Rollen verdanken: dem Horror.

In dem Monster-Film Die Rache des Ungeheuers von Universal war Eastwood zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen. Seine Rolle war dabei so gering, dass er gerade einmal eine Screentime von ca. 30 Sekunden hatte. Als Labortechniker Jennings war Eastwood frustriert, weil seine Maus verschwunden ist. Zu seinem Glück taucht der Nager im nächsten Moment in seiner eigenen Tasche auf. Und damit war Clint Eastwoods erster Auftritt in der Filmgeschichte auch schon wieder vorbei.

Die Rache des Ungeheuers ist die Fortsetzung des Monster-Horrorfilms Der Schrecken vom Amazonas. In den Filmen treibt eine amphibische Kreatur ihr Unwesen, die in Amerika als Gill-Man bekannt geworden ist. Die Filme gehören nicht zu den ganz großen Monster-Klassikern von Universal, verkörpern jedoch den Science-Fiction-Horror der 50er Jahre absolut gekonnt.

Eastwood ist in seiner Szene deutlich erkennbar, wenn auch mit 25 noch sehr jung. Und obwohl er sogar einige Zeilen Text hat, wird er im Abspann nicht einmal genannt. Dennoch ist das sein erster Auftritt in einem Film, der ihn nicht nur zu weiteren Rollen brachte, sondern der erste Schritt einer langen und sehr erfolgreichen Karriere sein sollte.

