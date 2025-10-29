Vor A House of Dynamite: Idris Elba spielte dieses Jahr schon einmal ein Staatsoberhaupt

Idris Elbas zweite Rolle als Staatsoberhaupt vor A House of Dynamite ist ganz anders. Wo es dieses Jahr zuvor viel zu lachen gab, steigt nun die Spannung.

Der Politthriller A House of Dynamite stellt die US-Regierung vor eine katastrophale Notsituation. Idris Elba muss als US-Präsident mithilfe seiner Mitarbeitenden einen nuklearen Angriff abwehren. Gleichzeitig stehen sie vor der Aufgabe, herauszufinden, woher die Rakete kommt. Die Stimmung des Films ist eine ganz andere als bei Heads of State, in welchem Elba den britischen Premierminister gespielt hat.

Vom britischen Premier zum amerikanischen Präsidenten in A House of Dynamite

In Heads of State begegnet Idris Elba als UK-Premierminister dem Präsidenten der USA, gespielt von John Cena. In der Action-Komödie ist der POTUS ein beliebter ehemaliger Action-Filmstar, der vor allem durch seine Popularität ins Amt gekommen ist. Kein Wunder also, dass ihn der überaus ernste Premierminister aus Großbritannien nicht für voll nimmt.

Für A House of Dynamite war Elbas Version des Präsidenten vor allem eines: menschlich. Der Commander in Chief ist eine Person mit großer Macht, aber gleichzeitig ist er nur ein Mensch. Er hat Bedürfnisse, sorgt sich um seine Liebsten und macht Fehler. Für Elba ist es wichtig, das nicht zu vergessen.

In einem Interview mit IndieWire betonte er, dass die Rolle für ihn nicht aufgrund ihrer Macht interessant war. Für ihn hatten andere Aspekte bei der Rollenauswahl mehr Gewicht.

Habe ich das schon einmal gemacht? Könnte ich gute Arbeit leisten? Was würde ich daraus lernen? Gibt es bestimmte Fähigkeiten, die ich daraus gewinne?

Im Fall von A House of Dynamite gab es jedoch ein ganz anderes Kriterium, das ihn zu der Rolle hinzog. Er wollte unbedingt mit Kathryn Bigelow arbeiten. Und schließlich ist es bei Weitem nicht das erste mal, dass der Brite einen Amerikaner spielt. Das kann er spätestens seit seiner Paraderolle in der Prestigeserie The Wire.

Worum es in dem neuen Netflix-Film ging und was die Aussage war, wurde Idris Elba übrigens erst im Laufe der Arbeit bewusst. Als er es herausfand, war er vollkommen überzeugt.