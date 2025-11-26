Vor Absentia spielte Stana Katic die Hauptrolle in legendärer Krimiserie, doch sie wurde nach 8 Jahren komplett unerwartet rausgeschmissen

Vor Absentia wurde Hauptdarstellerin Stana Katic bei einer Serie gefeuert, die ein unbefriedigendes Finale bekam. Dafür eröffnete sich mit Absentia die Möglichkeit, eine Rolle zu spielen, die ihr am Herzen liegt.

In Absentia ist Schauspielerin Stana Katic als Emily Byrne zu sehen. Die FBI-Agentin taucht nach ihrem Verschwinden mit Gedächtnislücken auf und gerät plötzlich selbst ins Fadenkreuz der Ermittlungen in einem Mordfall. Es hat etwas Poetisches, dass Katic diese Rolle infolge ihres Rauswurfs bei der Krimiserie Castle angenommen hat. Immerhin sind die Details, die zum frühzeitigen und verwirrenden Ende der Serie geführt haben, bis heute nicht alle aufgedeckt.

Stana Katic hat den Rauswurf bei Castle lange nicht verstanden

Auch nachdem die Thrillerserie Absentia beendet war, waren die Folgen ihrer Zeit bei Castle noch nicht verklungen. In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Katic 2018 über die Rollen und Erfahrungen in beiden Serien. Demnach war das abrupte Ende von Castle etwas, das sie noch lange beschäftigt hat:

Mir ist immer noch nicht ganz klar, was hinter dieser Vorgehensweise steckt. Es tat weh und war ein hartes Ende.

Ihre Rolle in Absentia war sehr anders, nicht nur, weil das Genre anders war. Katic wollte auch eine Figur spielen, die selbst Teil der Handlung war und diese vorantreibt. Sie wollte nicht die Freundin oder Mutter spielen, die sich um die Hauptfigur sorgt.

Inzwischen konnte sie die Zeit bei Castle offenbar hinter sich lassen. Wie Daily Mail UK 2020 berichtete, blickt Katic vor allem wohlwollend auf ihre Zeit bei der Krimiserie zurück:

Ich habe bei diesem Projekt so viele tolle Menschen kennengelernt, und wir haben etwas wirklich Einzigartiges geschaffen, denn es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Show oder Serie acht Staffeln hat und dann auch noch ein Hit für den Sender war.

Es würde meiner Arbeit nicht gerecht werden, die meiner Meinung nach zum Erfolg der Show beigetragen hat, wenn ich im Rückblick nicht dankbar für den großartigen Erfolg wäre.

Ob Absentia geholfen hat, den Rauswurf zu verkraften, hat sie nicht klargestellt. Aber sicher ist, dass sie nach dem Ende der Serie eine erfüllende Rolle gefunden hat und ihre Karriere ganz sicher noch nicht zu Ende ist.

