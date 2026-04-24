Vor Apex führte Charlize Theron eine Fantasy-Reihe bei Netflix an, die mit Teil 2 gnadenlos scheiterte: Wir werden das Ende nie sehen

Charlize Theron begeistert aktuell das Netflix-Publikum in Apex. Doch schon vorher war sie der Star einer Filmreihe des Streamers, auf deren Fortsetzung Fans wohl vergeblich warten.

Oscarpreisträgerin Charlize Theron (Monster) beweist gerne ihre körperliche Präsenz, wenn es um actionreiche Rollen geht. So wie derzeit im neuen Survival-Thriller Apex, der seit dem 24. April bei Netflix läuft. Darin wird sie als Kletterin Sasha von einem psychopathischen Killer (Taron Egerton) durch die australische Wildnis gejagt und muss um ihr Überleben kämpfen.

Für Theron ist der Film allerdings nicht die erste Kollaboration mit Netflix: Bereits 2020 stand sie als unsterbliche Heldin im Fantasy-Actioner The Old Guard und fünf Jahre später für dessen Fortsetzung The Old Guard 2 vor der Kamera. Letztere entpuppte sich jedoch als bittere Enttäuschung und wird deshalb vermutlich kein weiteres Sequel erhalten.

Charlize Therons Netflix-Hit vor Apex: The Old Guard war ein Volltreffer, doch die Fortsetzung versagte

Dabei fing eigentlich alles äußerst vielversprechend an: The Old Guard sammelte nicht nur rekordverdächtige Abrufzahlen, sondern überzeugte auch qualitativ als unterhaltsamer Fantasy-Blockbuster mit Herz, Humor und virtuos choreografierten Actionszenen. Die Fortsetzung war relativ zügig danach beschlossene Sache, ließ aber auf sich warten.

So mussten die 2022 gestarteten Dreharbeiten zu The Old Guard 2 zunächst aufgrund eines Brandes am Set unterbrochen werden. Als der Film dann schließlich im Kasten war, wurde die Postproduktion jedoch plötzlich gestoppt – anberaumte Nachdrehs fanden erst zwei Jahre später (!) im Oktober 2024 statt. All das waren wohl bereits schlechte Vorzeichen, denn der Nachfolger ließ nach seinem Release 2025 sämtliche Stärken des Vorgängers vermissen.

Obwohl Theron für The Old Guard 2 erneut in die Rolle der unsterblichen Elite-Kämpferin Andy schlüpfte, und der Film bei Netflix sofort die Charts eroberte, erntete er überwiegend negative Kritiken.

Dass das Sequel so versagte, könnte auch mit dem Wechsel auf dem Regiestuhl zu tun gehabt haben. Victoria Mahoney übernahm den Posten nämlich von Gina Prince-Bythewood (The Woman King) und schien am Set mehrfach mit Theron aneinandergeraten zu sein. Wie Filmjournalist Matthew Belloni im The Town-Podcast verriet, soll die Schauspielerin Mahoney regelrecht gehasst und kein Wort mehr mit ihr gewechselt haben. So etwas kann natürlich Gift für das filmische Endergebnis sein.

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Trotz Cliffhanger: Netflix' The Old Guard-Reihe bekommt keinen 3. Teil mehr

Mitverantwortlich für die insgesamt eher ablehnende Haltung gegenüber The Old Guard 2 dürfte auch das offene Cliffhanger-Ende des Fantasy-Films sein, das recht schamlos eine Fortsetzung anteasert und die Handlung von Teil 2 gewissermaßen unvollständig wirken lässt.

Dieser Schuss ging aber leider nach hinten los, denn es sieht nicht mehr danach aus, als würde The Old Guard 3 noch kommen. Zwar umfasst die Graphic Novel-Vorlage von Drehbuchautor Greg Rucka insgesamt drei Bände, doch der qualitative Absturz von Teil 2 sowie der volle Terminkalender von Theron machen wenig Hoffnung auf eine Filmtrilogie zu The Old Guard.

Der Hollywood-Star hat aktuell und in naher Zukunft nämlich noch andere Projekte auf der Agenda, zu denen unter anderem das Gastronomie-Drama Tyrant und die Komödie Dance Parents zählen. The Old Guard-Fans werden also voraussichtlich mit dem unaufgelösten Cliffhanger in Teil 2 leben müssen.