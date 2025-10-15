Vor Avatar 3 kommt völlig neues Projekt aus dem Sci-Fi-Universum zu Disney+

Avatar-Fans düfen sich auf eine zweiteilige Doku freuen, die hinter die Entstehungsgeschichte von James Camerons beliebter Sci-Fi-Reihe blickt. Sie startet schon in wenigen Wochen bei Disney+.

Nachdem Avatar-Fans ganze 13 Jahre warten mussten, bis sie die Fortsetzung Avatar 2: The Way of Water auf der großen Leinwand zu Gesicht bekommen haben, ist nun regelmäßiger Nachschub aus James Camerons beliebter Sci-Fi-Welt geplant. Nicht nur steht Teil 3, namentlich Avatar 3: Fire and Ash in den Startlöchern, auch stehen Avatar 4 und 5 bereits am Horizont.

Fans dürfen sich nun jedoch über noch ein brandneues Avatar-Projekt freuen. Dieses kommt allerdings nicht ins Kino, sondern ins Streaming-Abo zu Disney+. Dabei handelt es sich um eine zweiteilige Dokumentation.

Avatar-Dokumentation kommt zu Disney+ – Fire and Water: Making the Avatar Films blickt hinter die Kulissen des Sci-Fi-Hits

Wie Variety berichtet, wird die zweiteilige Doku mit dem Titel Fire And Water: Making The Avatar Films hinter die Kulissen des 2022 erschienenen Avatar: The Way of Water blicken sowie einen Vorgeschmack auf den im Dezember startenden Avatar: Fire and Ash bieten. Dabei soll sowohl der Cast, als auch die Filmemacher:innen und Crew-Mitglieder zu Wort kommen.

Seht hier den Trailer zu Fire and Water: Making the Avatar Films

Fire And Water: Making The Avatar Films - Trailer (English) HD

Die Avatar-Reihe dreht sich um den Klan von Jake Sully (Sam Worthington), der gemeinsam mit der Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) auf dem außerirdischen Mond Pandora lebt. Der erste Avatar-Film von 2009 steht bis heute an der Spitze der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Auch Teil 2 konnte weltweit über 2 Milliarden US-Dollar einspielen.

Wann kommt Fire and Water: Making the Avatar Films zu Disney+?

Die Dokumentation wird bereits in wenigen Wochen bei Dinsey+ im Streaming-Abo erscheinen. Der Starttermin ist für den 7. November 2025 angesetzt. Daraufhin sind es nur noch knapp sechs Wochen, bis Teil 3 der Avatar-Reihe in den weltweiten Lichtspielhäusern eintrifft. Avatar: Fire and Ash startet hierzulande am 17. Dezember 2025 in den Kinos.

