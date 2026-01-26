Vor dem dem Heated Rivalry-Start in Deutschland erobert eine andere Serie auf dem Eis die Netflix-Charts

In den Netflix-Charts kämpft sich aktuell ein Sportdrama nach vorne. Wer auf das Heated Rivalry-Phänomen wartet, kann sich damit schon jetzt ein leidenschaftliches Duell auf dem Eis gönnen.

Hitzige Kämpfe auf dem Eis und hitzige Liebschaften im Schlafzimmer: Eine Kombination, die viel von dem Reiz des Serienphänomens Heated Rivalry ausmacht. Auf den Hit müssen wir hierzulande noch warten, aber auf Netflix scheinen Fans einen idealen Ersatz gefunden zu haben: Finding Her Edge erobert gerade die Charts.

Heated Rivalry-Ersatz in den Netflix-Charts: Dramaserie hat 209 Jahre alte Vorlage

Ähnlich wie Heated Rivalry verbindet auch Finding Her Edge einen extrem umkämpften Hochleistungssport mit explosiven Romanzen. Und auch hier dreht sich alles um den Kampf auf dem Eis.

Adrianna (Madelyn Keys) entstammt einer Eiskunstlaufdynastie, hat dem aktiven Sport aber nach dem Bruch mit ihrem Partner Eddie (Olly Atkins) den Rücken gekehrt. Als die Eisbahn ihrer Familie von der Schließung bedroht wird, legt sie ihre Kufen jedoch erneut an – und findet in dem arroganten, aber talentierten Brayden (Cale Ambrozic) einen vielversprechenden neuen Partner.

Schaut hier den Trailer zu Finding Her Edge:

Staffel 2 Trailer

Als PR-Trick geben die beiden vor, auch privat ein Paar zu sein. Die wachsende Vertrautheit der ersetzt ihre Abneigung gegeneinander aber tatsächlich durch eine Attraktion, die für Sport und Seelenleben fatal sein könnte.

Vorlage zum Netflix-Hit ist der gleichnamige Roman von Jennifer Iacopelli, der laut New York Times lose auf Jane Austens Klassiker Persuasion basiert: Das erstmals 1817 veröffentlichte Buch dreht sich um die junge Frau Anne, deren Familie aus Kostengründen einen Teil ihres Grundbesitzes vermieten muss. Dadurch kommt die Protagonistin wieder mit ihrem ehemaligen Geliebten Frederick in Kontakt, für den sie noch immer starke Gefühle empfindet.

So sehen aktuell die Netflix-Charts der Serien aus (Stand 26. Januar):

