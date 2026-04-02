Das große The Boys-Finale steht bevor: Amazon wollte Staffel 6, aber der Macher erzwang das Ende mit einem Trick

Die 5. Staffel von The Boys wird die letzte sein, aber Amazon wollte die Superhelden-Serie noch viel länger laufen lassen. Der Showrunner ließ ihnen jedoch keine Wahl.

Am 8. April beginnt das wohl meisterwartete Serienfinale des Jahres: Amazons Superhelden-Satire The Boys startet in die 5. Staffel, die die Geschichte rund um Homelander und Billy Butcher abschließt. Wenn es nach Amazon gehen würde, sollte dies noch längst nicht der Abschluss sein. Serienschöpfer Eric Kripke aber vereitelte die Pläne des Streamers.

The Boys Staffel 5 ist das Ende, weil es kein Zurück mehr gibt

Im Interview mit dem SFX Magazine (via Gamesradar ) verriet der The Boys-Showrunner, dass die verantwortlichen Amazon-Bosse seine Entscheidung, die Serie nach 5 Staffeln abzuschließen, anfechten wollten. Immerhin ist die Comicadaption einer der populärsten Titel von Prime Video und hätte noch einige Jahre weiterlaufen können. Die Überraschung war demnach groß, als Kripke seinen 5-Staffel-Plan mit dem Cliffhanger von Staffel 4 sicherte:

Sie haben mich die 4. Staffel zu Ende drehen lassen und die endet damit, dass die Welt explodiert, oder? Da gibt es wirklich keinen anderen Weg mehr als das Finale. Einige der Führungskräfte sagten: 'Moment mal, willst du die Serie wirklich mit der 5. Staffel beenden?' Und ich sagte: 'Das war kein Witz. Und bei allem Respekt, ihr habt keine andere Wahl.'

Im Finale der 4. Staffel konnte Homelander die Macht über die USA an sich reißen. Kripke erklärt dazu, dass es einfach nicht möglich sei, nach dieser Entwicklung wieder zum alten Status quo zurückzukehren. Und so durfte der Showrunner seine Serie letztendlich doch nach seinem Wunsch in Staffel 5 zu Ende führen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Boys Staffel 5 schauen:

The Boys - S05 Trailer (Deutsch) HD

Das erwartet euch in The Boys Staffel 5: Homelander (Antony Starr) hat sich sein persönliches Regime erschaffen, während die Boys-Mitglieder in alle Winde verstreut sind. Während Starlight (Erin Moriarty) daran arbeitet, eine Rebellion aufzubauen und ihre Freunde aus Gefangenlagern zu befreien, gibt es bald nur noch eine Option, um den psychotischen Superhelden aufzuhalten: Billy Butchers (Karl Urban) Virus, der jeden Supe töten kann.

Trotz Finale: Amazon hat große Pläne für die Zukunft des The Boys-Universums

Am 20. Mai 2026 wird The Boys nach insgesamt 5 Staffeln und 40 Episoden abgeschlossen sein. Amazon muss aber nicht trauern, dass der Serien-Hit zu Ende geht. Stattdessen lässt der Streamer das Superhelden-Universum in anderer Form weiterleben und beginnt eine neue Serie, die das Publikum über Jahre hinweg vor den Fernseher bannen könnte.

Im kommenden Jahr startet mit Vought Rising eine Prequel-Serie zu The Boys, die die Anfänge der amerikanischen Superhelden in den 1950er Jahren beleuchtet und bekannte Supes wie Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash) zurückbringt. Wie kürzlich bekannt wurde, ist für das Spin-off eine umfangreiche Zukunft über Staffel 1 hinaus geplant.

Und dann wäre da auch noch die Spin-off-Serie Gen V, deren 2. Staffel erst vergangenes Jahr zu sehen war. Ob diese bei Amazon mit Staffel 3 fortgesetzt wird, ist aktuell noch ungewiss. Das hängt nämlich davon ab, ob die jungen Charaktere des Ablegers das The Boys-Finale überhaupt überleben.