2 Monate vor dem Maxton Hall-Finale kehrt Damian Hardung heute ins Kino zurück: Der Sci-Fi-Thriller entfesselt eine düstere Dystopie

Bevor Damian Hardung in der 3. Staffel von Maxton Hall zurückkehrt, ist er ab heute in einer anderen Bestseller-Verfilmung Kino zu sehen. In Sci-Fi-Thriller Corpus Delicti wird Gesundheit groß geschrieben.

Durch die Amazon-Serie Maxton Hall - Die Welt zwischen uns wurde Damian Hardung in den letzten Jahren international zum Mega-Star. Im Dezember kehrt der Schauspieler ein letztes Mal als James Beaufort vom englischen Elite-College auf unsere Bildschirme zurück, bevor er die Ära Maxton Hall hinter sich lässt.

Doch auch neben dem Prime Video-Hit ist Hardung schwer beschäftigt. So ist er ab heute in dem Sci-Fi-Thriller Corpus Delicti im Kino zu sehen, der den deutschen Bestseller von Juli Zeh verfilmt.

Corpus Delicti im Kino: Damian Hardung in deutscher Sci-Fi-Dystopie

Corpus Delicti spielt im Deutschland des Jahres 2057. Eine Demokratie gibt es nicht mehr, stattdessen herrscht Die Methode, die dafür sorgt, dass Menschen in Freiheit und Gesundheit leben können – vollkommen ohne Krankheiten.

Als dem jungen Moritz (Hardung) plötzlich Vergewaltigung und Mord zu Last gelegt wird, scheint das so perfekt erscheinende System immer mehr zu bröckeln. Denn während Neurowissenschaftlerin Mia Holl (Hannah Herzsprung) versucht, ihren Bruder mit Gegenbeweisen zu entlasten, blickt sie tiefer hinter die Geheimnisse des Gesellschaftssystems und macht sich damit gefährliche Feinde.

Zwischen Anwalt Lutz Rosentreter (Christian Friedel), Kollegin Christiane (Haley Louise Jones) und Journalist Heinrich Kramer (Alexander Fehling) weiß sie immer weniger, wem sie wirklich vertrauen kann.

Sci-Fi-Thriller Corpus Delicti verfilmt einen deutschen Bestseller

Corpus Delicti ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans der Bestseller-Autorin Juli Zeh* aus dem Jahr 2009, der über 380.000 Mal verkauft wurde. Die von ihr geschriebene Geschichte wurde bereits zwei Jahre zuvor als Theaterstück in Essen aufgeführt. Lena Stahl (Mein Sohn) hat sich der Verfilmung des bekannten Stoffs als Regisseurin und Drehbuchautorin fürs Kino angenommen.

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Wie Christoph Petersen von unserer Schwesternseite FILMSTARTS in seiner Kritik schreibt, gelingt die filmische Umsetzung jedoch nur bedingt:

Eine (mitunter etwas didaktische) Dystopie, die nun als Film sogar noch aktueller ist als vor 19 Jahren als Bühnenstück und vor 17 Jahren als Roman. Allerdings verspielt Autorin und Regisseurin Lena Stahl mit der inhaltlichen Verschiebung in die Richtung eines mäßig nervenzerrenden Zukunfts-Krimis einiges an thematischem Potenzial.



Eine eigene Meinung zu dem Sci-Fi-Thriller könnt ihr euch seit dem 1. Oktober 2026 im Kino bilden. Damian Hardung seht ihr dann ab dem 9. Dezember 2026 in der 3. Staffel von Maxton Hall bei Amazon Prime Video wieder.

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