Vor der 3. Staffel von House of the Dragon müsst ihr 2 Sachen wissen, sonst seid ihr komplett verloren

Die neue Season von House of the Dragon beginnt mit einem großen Knall. Doch nach zwei Jahren lässt sich der Auftakt von Staffel 3 nur schwer nachvollziehen, wenn man sich nicht einiges ins Gedächtnis zurückholt.

Fantasy-Fans unter euch haben garantiert längst auf dem Schirm, dass House of the Dragon nächste Woche mit der 3. Staffel weitergeht. Doch der Nachschub des Game of Thrones-Prequels hat wieder zwei Jahre auf sich warten lassen. Eine lange Zeit, in der man so einige Charaktere und Handlungsstränge aus Westeros vergessen kann.

Wir haben bereits die ersten Folgen von HotD Season 3 gesehen und können euch mit Gewissheit sagen: Wer vorher keine Hausaufgaben macht, wird in Folge 1 ganz schön verloren sein. Aber keine Sorge, wir klären die beiden wichtigsten Fragen vor der Premiere: Wer kämpft wo und gegen wen?

Das müsst ihr vor House of the Dragon Staffel 3 wissen: Wer kämpft in der Schlacht in der Gurgel gegeneinander?

Der grundsätzliche Thronfolgekonflikt in House of the Dragon besteht zwischen Team Schwarz – also Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) samt Gemahl Daemon (Matt Damon) und Verbündeten, sowie Team Grün – also König Aegon II. Targaryen (Tom Glynn-Carney) plus Mutter Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) und Gefolgschaft, die aktuell den Eisernen Thron in Königsmund innehaben. Zu Beginn der 3. Staffel kommt es zu einer großen Konfrontation auf hoher See: die Schlacht in der Gurgel.

Bei dieser Seeschlacht gehört die Flotte von Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) Team Schwarz an. Der hat neben seiner Crew auch seinen Bastard-Sohn Alyn aus Holk (Abubakar Salim) an seiner Seite, plus mehrere Drachen, die sich in der Luft am Konflikt beteiligen. Für Team Grün kämpft Admiral Sharako Lohar (Abigail Thorn) von der sogenannten Triarchie, einer Dreistädte-Allianz mit Schiffen aus Lys, Myr und Tyrosh. Tyland Lennister (Jefferson Hall) konnte sie und ihre Flotte für die eigene Sache gewinnen, nachdem er sie im Zweikampf besiegt hatte.

Die schwarzen und grünen Seemächte begegnen sich in Staffel 3, Folge 1 in der schwer navigierbaren Meerenge (genannt "Gurgel") zwischen den Inseln Drachenstein, Treibmark und der Schwarzwasser-Bucht vor der östlichen Küste von Westeros.

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House of the Dragon: Wer kämpft zu Beginn von Staffel 3 sonst noch gegeneinander?

Zu Lande kämpft Daemon Targaryen im Auftakt der neuen Staffel in den Flusslanden, wo er die ansässigen Häuser Tully und Schwarzhain unter dem Banner von Team Schwarz im Namen seiner Königin vereinen konnte. Dabei ziehen sie gegen grüne Loyalisten in die Schlacht, zu denen Haus Lennister und Haus Bracken von Steinheck zählen. In Staffel 2 konnte Daemon bereits die Festung von Harrenhal für seine Seite beanspruchen.

Immer noch verwirrt? Dann hilft euch vielleicht der offizielle HBO-Recap zu den Staffeln 1 und 2 von House of the Dragon:

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Was auch noch zuletzt geschah: Team Schwarz konnte mehrere "Drachensamen" ausfindig machen, also bürgerliche Männer mit Targaryen-Blut, die Drachen reiten können; Daemon hatte eine Vision von Daenerys Targaryen. Seine Tochter Rhaena (Phoebe Campbell) stand zudem kurz davor, den wilden Drachen Schafsdieb zu zähmen.

Vor allem aber willigte Alicent nach einer Audienz bei ihrer alten Freundin Rhaenyra ein, ihr dabei zu helfen, die Kontrolle über die Hauptstadt und den Thron zurückzuerlangen. Selbst, wenn es das Leben ihres königlichen Sohnes Aegon II. fordern sollte, der mittlerweile aus Königsmund geflohen ist, nachdem er bei einer Schlacht schwer von seinem Bruder Aemond (Ewan Mitchell) und dessen Drachen verletzt wurde.

House of the Dragon Staffel 3 beginnt kommenden Montag, am 22. Juni auf HBO Max und Sky.