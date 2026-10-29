Vor Drive – The Pretenders hat Lisa-Marie Koroll in einer der größten deutschen Filmreihen mitgespielt

Lisa-Marie Koroll führt bei Amazon Prime den Streaming-Hit Drive – The Pretenders an. Berühmt wurde sie durch eine der erfolgreichsten deutschen Filmreihen der 2010er Jahre.

Aktuell entführt Drive – The Pretenders bei Amazon Prime in die Welt des Motorsports und erzählt von aufregenden Autorennen und einer noch viel nervenaufreibenderen Liebesgeschichte. Zuerst geht es nur ums Geschäft. Doch dann werden die Gefühle zwischen der Automechanikerin Sarah und dem Rennfahrer Dante echt.

Gespielt wird Sarah von niemand Geringerem als Lisa-Marie Koroll, die in den 2010er Jahren zu einem der größten Nachwuchsstars des deutschen Kinos wurde und in der ikonischen Rolle von Tina Martin ein Millionenpublikum begeisterte. Nun erlebt sie ihren ersten durchschlagenden Streaming-Triumph bei Amazon Prime.

Lisa-Marie Koroll wurde durch Bibi & Tina berühmt

An Erfolge dürfte Lisa-Marie Koroll gewöhnt sein. Lange vor Drive – The Pretenders spielte sie in der Bibi & Tina-Reihe mit. Insgesamt viermal war Koroll als Tina Martin an der Seite von Lina Larissa Strahl zu sehen, die in den Fantasy-Komödien die Hexe Bibi Blocksberg verkörperte. Erzählt wurden die Abenteuer der beiden besten Freundinnen.

Alle Bibi & Tina-Filme mit Lisa-Marie Koroll:

Inszeniert wurden die Filme von Detlev Buck. Sie bilden den Grundstein eines Franchise, das später mit der Amazon-Serie Bibi & Tina (2020) und dem dazugehörigen Kinofilm Bibi & Tina – Einfach anders (2022) mit neuer Besetzung fortgeführt wurde.

Jeder der Filme mit Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Strahl in den Hauptrollen passierte mühelos die Millionenmarke an den deutschen Kinokassen.

Der Erfolg der Bibi & Tina-Reihe:

Teil 1 – 1,2 Millionen Besucher:innen

Teil 2 – 1,3 Millionen Besucherinnen

Teil 3 – 2 Millionen Besucher:innen

Teil 4 – 1,7 Millionen Besucher:innen

Zahlen via InsideKino , aufgerundet.

Nicht der einzige Bibi & Tina-Star bei Amazon Prime

Die Bibi & Tina-Filme waren eine richtige Talentschmiede. Das zeigt sich auch in einem Co-Star, über den wir erst kürzlich im Kontext eines heiß erwarteten Streaming-Projekts berichtet haben: Emilio Sakraya. Der war in Teil 2, 3 und 4 in der Rolle von Tarik Schmüll zu sehen und führt nun die Fourth Wing-Verfilmung bei Amazon Prime an.

Genauso wie Drive – The Pretenders basiert Fourth Wing auf einer Young- bzw. New-Adult-Romanreihe, deren Adaptionen uns in den nächsten Jahren noch länger begleiten dürften. Das Vermächtnis von Bibi & Tina lebt somit durch Lisa-Marie Koroll und Emilio Sakraya als aufstrebende Stars unter dem Dach von Amazon Prime weiter.

Wie es genau mit Drive – The Pretenders weitergeht, steht noch nicht fest. Theoretisch wären zwei weitere Filme möglich, die sich an Crash und Burn orientieren. Der Haken an der Sache: Die zugrunde liegenden Romanvorlagen von Tamara Lush fokussieren sich jeweils auf zwei neue Hauptfiguren. Damit ist unklar, ob und in welchem Umfang Lisa-Marie Koroll ins Pretenders-Universum zurückkehren könnte.