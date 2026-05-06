Vor einem Jahr hat dieses Fantasy-Spektakel kaum jemand bemerkt – jetzt wird es auf Amazon zum großen Hit

In den Amazon-Charts zählt nun ein Fantasy-Kracher zu den Vorreitern, der vor einem Jahr völlig bei uns unterging. Im Film muss ein Polizist die Tore der Hölle schließen.

Amazon-Charts können zu spätem Ruhm verhelfen. Das gilt zumindest im Falle von Home Sweet Home Rebirth, einem amerikanisch-thailändischem Fantasy-Horrorfilm, der bei uns lediglich als VoD-Titel erschien. In der aktuellen Bestenliste des Streamers steht er nun auf Platz 2.

Fantasy-Horror aus Thailand: Home Sweet Home Rebirth basiert auf einer Spielereihe

Darum geht es: Jake (William Moseley) ist ein überarbeiteter Polizist, der selbst im Urlaubsziel Thailand nicht abschalten kann. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Als er mit seiner Familie ein Einkaufszentrum besucht, bricht dort offenbar ein Amoklauf aus. Ein Unbekannter (Michele Morrone) schießt wahllos in die Menge.

Schaut hier den Trailer zu Home Sweet Home Rebirth:

Home Sweet Home Rebirth - Trailer (Deutsch) HD

Schließlich kann Jake ihn stoppen – doch offenbar handelte es sich bei der Wahnsinnstat des Unbekannten nicht um einen Amoklauf, sondern um ein finsteres Ritual, das die Tore der Hölle öffnen soll. Jake wird auf die andere Seite gezogen und steht nun jeder Menge dämonischer Kreaturen gegenüber.

Mehr Amazon-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Abonniere , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Auch interessant: Netflix-Fantasy wurde über eine Milliarde Stunden gestreamt

Wie der Polizist erfährt, fungiert er als Torwächter der beiden Dimensionen. Nur er kann die Verbindung lösen und die Gefahr abwenden. Doch zuvor muss er Tochter Loo (Akeira Hadden) und Ehefrau Prang (Urassaya Sperbund) finden.

Home Sweet Home Rebirth basiert auf dem thailändischen Videospiel Home Sweet Home von 2017, dessen zahlreiche Survival-Horror-Elemente der Film gegen reichlich Action eintauscht. Die Verfilmung erschien im April 2025 in den US-Kinos, bei uns ab Mai als VoD. Der Film steht bei 3,9 Punkten auf Moviepilot.

So sehen aktuell die Amazon Prime-Charts in Deutschland aus (Stand: 6. Mai):

Podcast: Die besten Stephen King Verfilmungen aller Zeiten

Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen King-Adaption der letzten 50 Jahre:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt 17 spannende Empfehlungen stellen wir euch vor. Von historischen Zeitreisen über nervenaufreibende Psycho-Thriller bis hin zu schaurigen Gruselalbträumen: Die besten Filme und Serien nach Stephen King-Vorlage sind längst nicht nur auf Horror begrenzt und bieten fantastische Geschichten über Genregrenzen hinweg.