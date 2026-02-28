Vor ihrem 30. Geburtstag war sie schon 4 Mal für einen Oscar nominiert – und gewann nie

Diese Schauspielerin hatte schon zu Beginn ihrer Laufbahn ein Talent für vielversprechende Rollen: Ganze vier Mal wurde sie mit einem Oscar nominiert.

Saoirse Ronan (Lady Bird, Little Women) entwickelte sich in den vergangenen Jahren vom Nachwuchstalent zum Hollywood-Star. Für ihre vielseitigen Performances wurde sie vier Mal mit einem Oscar nominiert. Bisher lässt die begehrte Trophäe aber auf sich warten.

Trotz wiederholter Nominierungen durfte Saoirse Ronan den Oscar (noch) nicht mit nach Hause nehmen

Die Film- und Theaterschauspielerin Saoirse Ronan war 9 Jahre alt, als sie im Jahr 2003 zum ersten Mal in der irischen Krankenhausserie The Clinic vor die Kamera trat. Es dauerte nicht lange, bis sie 2007 in der britischen Literaturverfilmung Abbitte direkt weltweite Aufmerksamkeit auf sich zog.

Ronan spielte in dem Drama von Joe Wright (Stolz und Vorurteil) die Nebenrolle der Briony, die durch eine unbedachte Äußerung das Leben ihrer Schwester und deren Geliebten zerstört. Ihre Performance war so überzeugend, dass sie 2008 mit einem Oscar als Beste Nebendarstellerin nominiert wurde.

Weiter ging es 2016 mit einer Oscar-Nominierung als Beste Hauptdarstellerin in einem weiteren Filmdrama namens Brooklyn , in dem Ronan eine junge Irin spielt, die 1951 nach New York auswandert.

Danach folgte Ronans Zusammenarbeit mit der Regisseurin Greta Gerwig (Barbie), für deren Filmprojekte sie gleich zweimal eine Hauptrolle übernahm. Einmal in Lady Bird, in dem sie die rebellische Jugendliche Christine darstellt, die sich selbst den Namen Lady Bird gibt.

Und ein weiteres Mal in der Verfilmung des US-amerikanischen Literaturklassikers Little Women. Hier spielte sie die angehende Schriftstellerin Jo March. Letztere Rolle erhielt sie übrigens, indem sie Gerwig einen langen Brief schrieb und erklärte, warum sie ihrer Ansicht nach die ideale Besetzung für Jo sei.

Sowohl für ihre Darstellung in Lady Bird als auch in Little Women wurde Ronan ein drittes und viertes Mal mit dem Oscar für die Beste Hauptrolle ausgezeichnet.

Auch wenn es mit den begehrten Oscars noch nicht geklappt hat, ist Saoirse Ronan nicht leer ausgegangen. Für ihren Part in Lady Bird erhielt sie 2018 den Golden Globe Award in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin – Komödie oder Musical.

Saoirse Ronan hat sicher noch eine lange Filmkarriere vor sich – und somit auch die Chance auf einen Oscar. Zuletzt war sie in der Thriller-Komödie Bad Apples zu sehen, die in Deutschland noch am 10. September 2026 ins Kino kommt.