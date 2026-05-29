Vor James Bond schlug Sean Connery einen echten Gangster – und bekam danach Probleme mit der Mafia

Als James Bond schwang Sean Connery gerne mal die Fäuste gegen böse Buben. Doch auch im wahren Leben ließ er sich nicht einschüchtern – und streckte einen Gangster nieder. Mit fatalen Folgen...

In insgesamt sieben Filmen durften wir Sean Connery dabei zuschauen, wie er als Agent James Bond psychopathischen Schurken und deren Handlangern eins auf die Nuss gibt. Die Generalprobe für derartige Kampfszenen fand tatsächlich im wahren Leben statt, fünf Jahre vor dem allerersten 007-Auftritt der schottischen Hollywood-Legende.

Wie Den of Geek die Anekdote wiedergibt, wurde Connery nämlich einst an einem Filmset von einem echten Mafia-Gangster bedroht, ließ sich davon aber nicht beeindrucken und ging stattdessen zum Angriff über. Damit war die Sache jedoch noch nicht erledigt, denn der Mob fand das ganz und gar nicht lustig. Was genau war passiert?

Sean Connery wurde von Mafioso bedroht und reagierte "schlagfertig"

Wir schreiben das Jahr 1957: Der damals erst 27-jährige Connery stand noch ganz am Anfang seiner Karriere, als er für die männliche Hauptrolle in dem Melodram Herz ohne Hoffnung an der Seite der weltberühmten Lana Turner (Glut unter der Asche) besetzt wurde. Blöd nur, dass die Ikone zu dieser Zeit mit dem berüchtigten Mafia-Gangster Johnny Stompanato liiert war. Dieser war nicht nur als besonders gewalttätiger Bodyguard des Mobster-Bosses Mickey Cohen bekannt, sondern auch für sein obsessives Faible für Hollywood-Stars.

Stompanato raste vor Eifersucht, als die Boulevardpresse wiederholt über eine angebliche Liaison zwischen Connery und Turner außerhalb der Dreharbeiten berichtete. Wutentbrannt flog er schließlich nach London zum dortigen Filmset und platzte mitten in eine innige Szene der beiden Darsteller:innen. Er bedrohte Connery mit seiner Pistole, woraufhin dieser gedankenschnell reagierte, den Mafioso entwaffnete und mit einem gezielten Faustschlag niederstreckte.

So ungefähr stelle ich mir die beschriebene Auseinandersetzung vor:

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So weit, so Hollywood. Doch die Angelegenheit sollte noch ein unschönes Nachspiel haben...

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Ein Todesfall rückte Sean Connery ins Visier der Mafia

Nur wenige Monate nach diesem Vorfall – die Dreharbeiten zu Herz ohne Hoffnung waren längst beendet – erregte eine weitere Gewalttat mediale Aufmerksamkeit, die zunächst nichts mit Connery zu tun hatte: Cheryl Crane, die damals 14-jährige Tochter Lana Turners, erstach Stompanato aus Notwehr, nachdem dieser wieder einmal ihre Mutter körperlich bedroht hatte.

Nach dem Tod des Mafia-Schlägers wurden dessen private Briefe an Turner in der Presse veröffentlicht, in denen er auch ihre vermeintliche Affäre mit Connery erwähnte. Dies rief wiederum Gangster-Oberhaupt Mickey Cohen auf den Plan, der die Schauspielerin für die wahre Mörderin seines ehemaligen Leibwächters hielt und sich deshalb an ihr sowie all ihren Liebsten rächen wollte.

So kam es, dass Connery eines Tages einen unheimlichen Anruf in seinem Hotelzimmer in Los Angeles erhielt, wo er gerade den Disney-Film Das Geheimnis der verwunschenen Höhle drehte. Eine Stimme am Telefon drohte ihm damit, dass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt werden würde, falls er nicht sofort die Stadt verlasse. Das Studio brachte ihn daraufhin zur Sicherheit in einem billigen Motel im San Fernando Valley unter, wo er schließlich blieb, bis sich die Lage beruhigt hatte und er außer Gefahr war.

Nur vier Jahre später feierte Connery seinen Karriere-Durchbruch mit James Bond 007 jagt Dr. No, in dem er erstmalig die legendäre Titelrolle verkörperte. Ohne diesen Part wäre es vermutlich nie Dekaden später zu seiner Besetzung als hartgesottener Polizist Jim Malone im Crime-Epos The Untouchables - Die Unbestechlichen gekommen, für die er 1988 mit dem Oscar als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.

Eine Rolle übrigens, in der sein Filmcharakter Mafia-Gangstern zeigt, was eine Harke ist. Auch dieser Kreis war damit geschlossen.