Bekannt wurde er durch Bibi & Tina und 4 Blocks. Demnächst spielt er bei One Piece mit. Doch mit diesem Film konnte Emilio Sakraya so richtig beweisen, was für ein fantastischer Darsteller in ihm steckt.

Im Sommer wurde angekündigt, dass Emilio Sakraya die Rolle des Koza in der 3. Staffel von One Piece übernehmen wird. Mit dem Netflix-Hit 60 Minuten konnte der Bibi & Tina-Star bereits beweisen, dass er die Physis und Präsenz für eine Action-Rolle besitzt.

Doch schon zwei Jahre zuvor überzeugte er auch darstellerisch in Rheingold als Protagonist auf ganzer Linie. Der Film streamt jetzt bei Netflix und ist auch abseits von Sakrayas Leistung eines der besten Musiker-Biopics der letzten Jahre.

Worum geht es in Rheingold?

In Rheingold wird die Geschichte des im letzten Jahr verstorbenen Rappers Giwar Hajabi erzählt, der unter dem Namen Xatar bekannt wurde. Der Film beginnt in seiner Kindheit mit der Flucht seiner Eltern aus dem Iran, erzählt von seiner Jugend und davon, wie er immer weiter in die Schiene der Kriminalität rutscht. Den größten Teil des Films nehmen aber der berühmt-berüchtigte Goldraub und der Start seiner Musikkarriere ein.

Inszeniert wurde der Film von Fatih Akin, der mit Filmen wie Gegen die Wand, Der goldene Handschuh und Tschick als einer der spannendsten Filmemacher der deutschen Kinolandschaft gilt. Auch mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle hat er ein starkes Werk abgeliefert.

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Warum man Rheingold nicht verpassen sollte

Der moderne deutsche Film hat oftmals ein starkes Authentizitätsproblem, wovon Akins Rheingold jedoch keineswegs betroffen ist. Ein entscheidender Faktor ist hierbei auch die Performance von Sakraya und dem restlichen Cast, da die Dialoge hier zu keinem Zeitpunkt gestelzt wirken, sondern alle im authentischen Slang präsentiert werden.

Akin liefert mit Rheingold keine einseitige Perspektive, sodass sowohl die Fans von Xatar als auch seine Kritiker Anknüpfungspunkte in diesem Film finden werden. Man benötigt keinerlei Vorwissen, um den Film zu verstehen. Dennoch werden Fans vom deutschen Gangster-Rap der 2000er und 2010er Jahre auch durch die vielen Gastauftritte und Namensnennungen auf ihre Kosten kommen.

Dem Film gelingt gekonnt der Spagat zwischen seinen ernsten Inhalten und auch fabelhafter Unterhaltung, da Xatars Leben und allem voran der Goldraub wahrlich filmreif sind. Da haben selbst die Musiker-Biopics aus Hollywood Probleme, so viel Spektakel in die Filme mit unterzubringen.

Sakraya strahlt eine enorme Präsenz aus und verkörpert die moralische Ambivalenz eines Xatar mit einer Leichtigkeit, die große Hoffnungen auf seine Performance in One Piece machen. Die Physis und das Charisma für Koza besitzt er allemal.

Rheingold könnt ihr aktuell bei Netflix im Abo streamen.