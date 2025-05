Vor Staffel 2-Auftritt: Lady Gaga holt Wednesday-Figur bei Konzert auf die Bühne und die Netflix-Serie reagiert großartig

Lady Gaga ist einer der großen Neuzugänge in Wednesday Staffel 2. Jetzt teaste die Sängerin ihren Auftritt bei einem Konzert – und Netflix reagierte darauf.

Nach einer zweieinhalbjährigen Wartezeit kehrt Wednesday diesen Spätsommer endlich mit Staffel 2 zurück. Nachdem Netflix den ersten Teaser-Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht hat, steht die Vorfreude der Fans auf einem neuen Zenit. Denn dieser zeigte uns erste Einblicke, wo die Reise für die von Jenna Ortega gespielte Antiheldin hingeht – und teaste neue Bösewichte und ein heiß erwartetes Mitglied der Addams Family.

Was bzw. wen uns der Teaser-Trailer noch nicht gezeigt hat, ist Popsängerin Lady Gaga, die in Staffel 2 einen Gastauftritt haben wird. Stattdessen spielte die Sängerin auf ihren Wednesday-Besuch kürzlich selbst bei einem riesigen Konzert an.

Lady Gaga spielt bei Konzert auf ihre Rolle in Wednesday Staffel 2 an

Lady Gaga gab kürzlich am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro ein Konzert vor über 2 Millionen Menschen. Als sie den Song Perfect Celebrity von ihrem neuen Album Mayhem performte, war ein besonderes Accessoire auf der Bühne zu sehen, das jedem Wednesday-Fan natürlich verdächtig bekannt vorkam. So war das Eiskalte Händchen direkt neben ihr zu sehen, das Wednesday Addams in der Netflix-Serie als wortwörtlich helfende Hand zur Seite steht.

Der Anblick wurde daraufhin von Netflix Brasil auf X (ehemals Twitter) geteilt, wenig später jedoch wieder gelöscht. Auf Reddit findet man das Foto aber noch immer. Der offizielle X-Account der Netflix-Serie ließ es sich daraufhin nicht nehmen, den Vorfall sarkastisch zu kommentieren:

Die Hitze, die Freude, das Tanzen... es ist ein Wunder, dass er nicht zerfallen ist. Bitte gib ihn in schlimmerer Verfassung zurück.

Es ist dabei nicht das erste Mal, dass Lady Gaga mit dem Eiskalten Händchen aus Wednesday in Verbindung tritt. Denn nachdem Wednesdays ikonische Tanzszene aus Staffel 1 mit Lady Gagas Song Bloody Mary auf TikTok in Verbindung gebracht wurde, lud die Sängerin Wednesday via Social Media offiziell in ihr "Haus of Gaga" ein – und bat sie darum, einen Gast mitzubringen:

Slay Wednesday! Du bist im Haus of Gaga jederzeit willkommen (und bring das Eiskalte Händchen mit, wir lieben Pfoten hier).

Lady Gagas Rolle in Wednesday Staffel 2 bleibt ein Mysterium

Bisher wurden noch keine näheren Details zu Lady Gagas Rolle in Wednesday Staffel 2 enthüllt. Die Sängerin und Schauspielerin wurde im November 2024 offiziell als Gast-Star für die neuen Folgen bestätigt.

Der 1. Teil von Wednesday Staffel 2 erscheint am 6. August 2025 auf Netflix. Teil 2 folgt am 3. September. Alles, was ihr bis dahin zur Netflix-Fortsetzung wissen müsst, könnt ihr hier nachlesen. Was ihr in der Zwischenzeit schauen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

