Vor Wednesday Staffel 3 spielt Jenna Ortega in aufregendem Sci-Fi-Film mit: Er verfilmt gefeierten Bestseller

Die nächste Wednesday-Staffel wird nicht vor 2027 bei Netflix erscheinen. Dafür soll noch dieses Jahr ein neuer Science-Fiction-Film mit Jenna Ortega starten, der ein gefeiertes Buch als Vorlage hat.

Fans des Netflix-Hits Wednesday müssen sich noch locker ein Jahr gedulden, bevor die 3. Staffel der Serie bei dem Streamer startet. Dafür gibt es jetzt aktuelle Infos zum neuen Sci-Fi-Film mit Hauptdarstellerin Jenna Ortega, der von Regisseur Taika Waititi (5 Zimmer Küche Sarg) gedreht wurde. In den USA wurde jetzt der offizielle Kinostart der Bestseller-Verfilmung Klara und die Sonne enthüllt.

2026 startet eine Sci-Fi-Verfilmung mit Jenna Ortega als Roboter

Auf der aktuell stattfindenden CinemaCon in Las Vegas wurde neben Neuigkeiten zum nächsten Spider-Man-Blockbuster laut Hollywood Reporter auch ein US-Start des neuen Science-Fiction-Films mit dem Wednesday-Star verkündet.

Klara und die Sonne, der auf dem gleichnamigen Bestseller von Autor Kazuo Ishiguro aus dem Jahr 2021 basiert, wird in den Vereinigten Staaten am 23. Oktober 2026 veröffentlicht. Wann der Film in Deutschland ins Kino kommt, ist aktuell noch nicht bekannt.

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In der Adaption von Waititi spielt Ortega in einer dystopischen Zukunft einen von vielen solarbetriebenen Robotern, die dazu erschaffen wurden, Menschen oder Familien Gesellschaft zu leisten. Die künstliche Klara wird dabei von dem kranken Mädchen (Mia Tharia) als Hilfe ausgesucht, was von ihrer Mutter (Amy Adams) kritisch hinterfragt wird. In weiteren Rollen sind Stars wie Steve Buscemi (Boardwalk Empire) und Natasha Lyonne (Matrjoschka) zu sehen.

Die Romanvorlage landete 2021 unter anderem auf der Longlist für den angesehenen Booker Prize, wurde in der Times zu den besten Büchern des damaligen Jahres gezählt und schaffte es auf die Bücherliste von Ex-Präsident Barack Obama.

Falls ihr euch neben den Infos zu Klara und die Sonne fragt, wann die 3. Staffel Wednesday mit Jenna Ortega erscheint, müsst ihr euch noch gedulden. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen haben schon begonnen, doch vor Mitte 2027 rechnen wir nicht mit einem Netflix-Start.