Vorzeitiger Abbruch bei Bauer sucht Frau International: Hofdame bricht Landwirt vor laufender Kamera das Herz

Bei Bauer sucht Frau International kam es zum bisher traurigsten Moment der Staffel: Eine Hofdame muss ihrem Bauern das Herz brechen, obwohl er bereits über beide Ohren in sie verliebt ist.

Bei Bauer sucht Frau International geht es bekanntermaßen darum, einsamen Bauern zum persönlichen Liebesglück zu verhelfen. Ein Paar der aktuellen Staffel schien bisher auf das perfekte Happy End zuzusteuern, doch leider kommt es in Folge 6 ganz anders: Landwirt Turner muss ertragen, wie ihm vor laufender Kamera das Herz gebrochen wird. Alles zu dem hochemotionalen Moment gibt es hier.

Sie wirkten wie DAS Traumpaar der Staffel: Wir alle glaubten an das Happy End in Schweden

Bauer Turner hat die Herzen der Zuschauenden ab der ersten Sekunde verzaubert. Der an Parkinson erkrankte Landwirt lebt auf einer kleinen, schwedischen Insel und geht dort mit Leidenschaft seiner Liebe zum Rock 'n' Roll nach. Als Hofdame Ariane anreiste, schien sein Glück perfekt, denn ab der ersten Minute vergötterte er die attraktive Gärtnerin. Turner war extrem flirty unterwegs und machte keinen Hehl daraus, dass er über beide Ohren in seine Hofdame verliebt ist. Zurückhaltung sei eben nicht seine Art; lieber gehe er mit mit dem Kopf durch die Wand.



Auch Ariane wirkte von dem sympathischen 64-Jährigen verzaubert; beide teilten die Leidenschaft für Rockmusik und genossen die Zweisamkeit auf dem abgelegenen Hof. Als Gärtnerin hätte sie perfekt zu Turner gepasst, auch seine Hunde schloss sie direkt ins Herz. Leider sollte das Glück aber nicht von Dauer sein, wie wir in Folge 6 erfahren.

Ariane zieht die Reißleine: Turner kann die Abfuhr kaum verkraften

In der 6. Folge wird es extrem emotional, denn Ariane gibt vor der Kamera zu, dass sie Turners Begeisterung einfach nicht teilen könne. Im Einzelinterview sagt sie: "In den letzten Tagen hat sich herauskristallisiert, dass es doch nicht so gut passt, wie es den Anschein hatte." Obwohl Turner ein toller Mann sei, habe sie während der Hofwoche einfach zu große Differenzen gespürt, um von einer Zukunft in Schweden zu träumen.

Zähneknirschend sucht sie das Gespräch mit dem Landwirt, der von seinem Unglück rein gar nichts ahnt. Ariane betont zunächst, dass es durchaus viele Gemeinsamkeiten gäbe: "Die ganzen praktischen Sachen passen wirklich einhundertprozentig, das kann man nicht leugnen, wie zum Beispiel Garten und Tiere." Doch auf der Gefühlsebene sieht es nicht so harmonisch aus: "Ich weiß nicht, ob wir auf Dauer miteinander irgendwie emotional und auch charakterlich zusammenpassen."

Ariane entschuldigt sich für diese ehrlichen Worte, doch bei Turner brechen alle Dämme. Total überwältigt steht er wortlos vom Tisch auf, verlässt die Szene und fährt völlig aufgebracht mit seinem Jeep davon. Für Ariane ist die Hofwoche vorbei und sie reist ab. Im Auto verrät sie allerdings, dass es kurz vor ihrer Abfahrt abseits der Kameras noch zu einem klärenden Gespräch zwischen den beiden gekommen sei. Beide würden sich wertschätzen und die Hofwoche trotz des traurigen Ausgangs nicht bereuen.