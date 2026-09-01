Wahr oder erfunden: So historisch korrekt ist Andrew Garfields Aufstand in The Uprising - Für die Freiheit

In The Uprising erzählt Paul Greengrass den wahren Bauernaufstand von 1381 in England nach. Dabei hält er sich teilweise eng an die Geschichte, weicht aber bei zentralen Punkten ab. Ein chronologischer Überblick.

Nicht selten erzählen historische Filme die Vergangenheit anders, als sie tatsächlich passiert ist. Quentin Tarantino ließ seine fiktiven Figuren in Inglourious Basterds Adolf Hitler töten. Auch Braveheart nimmt sich zahlreiche kreative Freiheiten. Doch wie nah bleibt Paul Greengrass mit seinem Action-Historienfilm The Uprising - Für die Freiheit an den tatsächlichen Ereignissen des Bauernaufstands von 1381?

Als Grundlage für die historische Einordnung dient die Website The People of 1381 , ein Forschungsprojekt, das sich detailliert mit dem Aufstand beschäftigt. Beteiligt sind Forschende unter anderem von den Universitäten Glasgow, Oxford und Southampton sowie der Henley Business School und der britischen Forschungs- und Innovationsbehörde.

Die wahre Geschichte von The Uprising: Andrew Garfields Ploughman ist erfunden

Der Beginn von The Uprising orientiert sich weitgehend an den historischen Ereignissen. Nachdem sich zunächst Bauern gegen die als zu hoch empfundenen Steuern auflehnen, breitet sich der Aufstand in Essex und Kent aus. Schon bald schließen sich immer mehr Menschen der Bewegung an. An ihre Spitze treten der ehemalige Soldat Wat Tyler und der Prediger John Ball.

Schließlich marschieren die Aufständischen nach London. Dort wollen sie beim jungen König Richard II. ihre Forderungen durchsetzen und unter anderem ihre persönliche Freiheit erlangen. Ihn vom Thron zu stürzen, war offenbar nicht ihr Ziel.

In seiner Perspektive weicht The Uprising von den historischen Überlieferungen ab: Greengrass erzählt die Geschichte nicht aus Sicht der wahren Anführer des Bauernaufstands, des Ex-Soldaten Wat Tyler (Cosmo Jarvis) und des Predigers John Ball (Jamie Bell). Er wählt die Perspektive des namenlosen Bauern Ploughman, gespielt von Andrew Garfield. Die Figur ist frei erfunden.

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So historisch korrekt sind die Treffen mit Richard II. in The Uprising

Als die Bauern im Film den Stadtrand Londons erreichen, treffen sie am 13. Juni im Distrikt Rotherhithe zum ersten Mal auf Männer des Königs. Richard II. (Woody Norman) selbst hält jedoch in einem Boot auf der Themse Abstand. Nach dem ersten Kontakt kommt es zu einem Aufstand in London, weshalb der König beschließt, die Bauern direkt zu treffen. Das ist so wohl wirklich passiert.

Am 14. Juni kommt es zum entscheidenden Treffen zwischen Richard II. und den Rebellen. Der 14-jährige König soll ihnen dabei zugesichert haben, ihre Forderungen nach persönlicher Freiheit und weiteren Reformen zu erfüllen.

Im Film erlaubt Richard den Aufständischen zudem, Mitglieder seines eigenen Rates hinzurichten. Ob der König tatsächlich solche Zugeständnisse machte, lässt sich historisch nicht eindeutig belegen. Fest steht jedoch: Mehrere Ratsmitglieder und andere Gegner der Aufständischen wurden während der folgenden Unruhen in London tatsächlich getötet.

Achtung, es folgen mögliche Spoiler für The Uprising - Für die Freiheit:

Korrekt ist zudem, dass Richard II. die Bauern am folgenden Tag erneut trifft. Hier wurde Wat Tyler vom Bürgermeister Londons getötet. Auch schaffte der König es, die aufgebrachte Menge zu beruhigen, indem er sich als ihr wahrer Anführer darstellte.

Ein großes Massaker wie in The Uprising gab es wohl nicht

Bei diesem Höhepunkt des Films nimmt sich The Uprising - Für die Freiheit jedoch eine größere historische Freiheit. Es entsteht der Eindruck, als habe Richard II. den Hinterhalt von Anfang an geplant. Anschließend wird die Menge von berittenen Soldaten niedergemetzelt, die sich zuvor in einem angrenzenden Wald versteckt hatten.

Historisch dürfte es etwas anders abgelaufen sein. Die Aufständischen zerstreuten sich nach den Beschwichtigungen Richards II. offenbar. Ein großes Gemetzel, wie es The Uprising inszeniert, hat vermutlich nicht stattgefunden.

In Wirklichkeit wurden die Aufständischen nach der Zerstreuung verfolgt und in Essex, Norfolk und anderen Regionen durch Gerichtsverfahren und militärische Maßnahmen getötet. Die zuvor gewährte Freiheit wurde wieder aufgehoben. Im November 1381 erhielten die meisten Rebellen jedoch eine allgemeine Begnadigung, ausgenommen diejenigen, die an besonders schweren Verbrechen beteiligt gewesen waren.

The Uprising - Für die Freiheit läuft seit dem 10. September in den deutschen Kinos.