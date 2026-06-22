Walton Goggins ist als Ghoul in Fallout so cool, dass sogar sein Sohn in der Schule davon profitiert

Können Väter überhaupt cool sein? Die meisten Teenager würden das wohl verneinen. Doch so richtig glaubwürdig ist das im Fall von Fallout-Star Walton Goggins und seinem Sohn nicht.

Walton Goggins surft auf der Erfolgswelle. Allein im letzten Jahr lieferte er mit The Righteous Gemstones, The White Lotus und Fallout drei neue Staffeln seiner Erfolgsserien ab. Im Fall von Gemstones handelt es sich um die finale Staffel, was Goggins und seine Familie ein wenig wehmütig macht. Immerhin ist seine Rolle als Baby Billy der Favorit von Frau und Sohn.

Der Sohn von Fallout-Star Walton Goggins kann seine Bewunderung nicht zugeben

Es ist nicht leicht, ein Teenager zu sein. Goggins' Sohn könnte ein Lied davon singen - sofern ihm das nicht zu peinlich ist. Wie viele Kinder, die zur Highschool gehen, muss er ein Image aufrecht erhalten. Goggins ist sich dessen bewusst und weiß, dass er eigentlich ein Held für seinen Sohn ist. In einem Interview mit Decider sprach er aus, was sein Sohn wirklich von den Rollen seines Vaters hält.

Nun, mein Sohn will nicht zugeben, dass er sie mag, denn er ist einfach … er ist in einem sehr empfindlichen Alter, in dem er, Sie wissen schon, nicht allzu viel zugeben kann. [...] Er profitiert in der Schule aber enorm davon.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich sollen in der Schule öfter andere Teenies zu Goggins Sohn kommen und feststellen: "Dein Dad ist der Ghoul, Alter." Aber Goggins Junior winkt offenbar stets ab. Zu viel in dem Ruhm seines Vaters zu baden könnte vielleicht uncool wirken. Dennoch weiß Goggins, dass sowohl Sohn Gus als auch Ehefrau Nadia Conners eine Lieblingsrolle von ihm haben.

Meine Frau und mein Sohn lieben Baby Billy genauso sehr wie ich. Ich würde meinen Erfolg an ihrer Reaktion messen. Es hat so viel Spaß gemacht, und sie fanden es toll, weil es nie geplant war, sondern einfach so passierte. Das werde ich jetzt nicht mehr machen können.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr Star-Geschichten von uns.

Goggins hat Baby Billy inzwischen zum letzten Mal in The Righteous Gemstone gespielt. Für die Familie bleibt nur zu hoffen, dass der Ghoul aus Fallout cool genug ist, um ihm auch etwas abgewinnen zu können. Zumindest unter Fallout-Fans besteht daran kein Zweifel.