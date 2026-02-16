Wann kommt A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2? So geht es mit der Game of Thrones-Serie weiter

A Knight of the Seven Kingdoms wird mit einer 2. Staffel schon nächstes Jahr zu HBO Max zurückkehren. Wie die Geschichte von Dunk und Egg dann weitergeht, erfahrt ihr hier.

Wann startet Staffel 2 von A Knight of the Seven Kingdoms?

A Knight of the Seven Kingdoms hat Staffel 1 bei HBO Max mit weiteren Enthüllungen in der finalen 6. Folge beendet. Wer traurig ist, dass es mit dem neuen Game of Thrones -Serienableger schon wieder vorbei ist, darf sich aber über eine verhältnismäßig kurze Wartezeit auf Staffel 2 freuen.

Bereits im November 2025, also zwei Monate vor dem Start von Staffel 1, wurde A Knight of the Seven Kingdoms offiziell um Staffel 2 verlängert. Diese frühe Freigabe bedeutet, dass die neue Season jetzt schon mitten in der Produktion steckt: Die Dreharbeiten wurden bereits im Dezember 2025 in Belfast wieder aufgenommen.

Anders als das bisher im 2-Jahres-Takt veröffentlichte andere Game of Thrones-Prequel, House of the Dragon, ist für den Heckenritter ein jährliches Wiedersehen geplant: Staffel 2 soll schon 2027 erscheinen. Der etwas geringere Produktionsaufwand (z.B. ohne die visuellen Effekte von Drachen) und die erneut geplanten sechs Folgen (zwischen 30 und 60 Minuten) spielen bei der Schnelligkeit des Erscheinens sicher eine Rolle. Ein genaues Datum der Rückkehr ist noch nicht bekannt. Vorher startet auf jeden Fall noch Staffel 3 von House of the Dragon im Juni 2026.

Wie geht es in Staffel 2 mit Dunk und Egg weiter?

Anders als beim Startdatum ist die Handlung für Staffel 2 schon klarer umrissen. Staffel 1 verfilmte die im Sammelband Der Heckenritter von Westeros* veröffentlichte erste Novelle der Abenteuer von Dunk und Egg: Der Heckenritter. Staffel 2 soll George R.R. Martins zweiten Band des ungleichen Duos adaptieren: Das verschworene Schwert (The Sword Sword). Trotz Eggs Andeutung am Ende von Folge 6 geht er mit Dunk also nicht sofort nach Dorne, obwohl Showrunner Ira Parker Variety versprach, die zwei irgendwann dorthin zu führen.

Die 2003 erstmals veröffentlichte zweite Geschichte von Dunk (Peter Claffey) und Egg (Dexter Sol Ansell) führt den Heckenritter und seinen Targaryen-Knappen zwei Jahre später (im Jahr 211 n. A. E.) an einen neuen Ort in der Region der Weite. Diesmal stellt Duncan der Große sein Schwert in den Dienst von Ser Eustace Osgrau. Als Dunk entdeckt, dass von Wasserdieben ein Damm gebaut wurde, um das wertvolle Nass vom Land seines Herrn wegzuleiten, führt die Spur ihn zur benachbarten Lady Rohanne Weber von Kaltgraben, der "Roten Witwe".

Der Konflikt der Häuser Osgrau und Weber verlangt Dunk und Egg neue schwere Entscheidungen ab. Erneut spielt die vergangene Schwarzfeuer-Rebellion von Bastard Daemon Targaryen eine Rolle und wieder werden Schwerter mit gefährlichen Folgen gekreuzt. Serienschöpfer Ira Parker teaste gegenüber IGN : "Wenn es in Staffel 1 um Väter und Söhne ging und was an die nächste Generation weitergegeben wird, [geht es in Staffel 2 um das] Thema Loyalität und auch das Hinterfragen von blindem Gehorsam".

Die Stars von Dunk und Egg, Peter Claffey und Dexter Sol Ansell, kehren auf jeden Fall in Staffel 2 zurück. Ob wir aus den in Staffel 1 eingeführten Rittern oder aus der neuen Targaryen-Linie jemanden wiedersehen, ist bislang nicht bekannt. Dunks Mentor Ser Arlen wurde mit seinem Ritt ins Feld im Staffelfinale symbolisch verabschiedet.

Was ist der größere Plan für die Zukunft von A Knight of the Seven Kingdoms?

Wenn das Interesse der Game of Thrones-Fans und die euphorisch hohen Bewertungen anhalten, wird A Knight of the Seven Kingdoms wohl noch mindestens eine 3. Staffel erhalten. Diese würde dann die dritte Novelle von George R.R. Martins Dunk-und-Egg-Abenteuern verfilmen, Der Geheimnisvolle Ritter (The Mystery Knight), in der eine Hochzeit und Dracheneier eine Rolle spielen.

Obwohl George R.R. Martin seit 2011 davon sprach, die Trilogie fortführen zu wollen, warten Westeros-Fans seitdem vergeblich auf neue Geschichten von Dunk und Egg (genau wie auf Band 6 von Ein Lied von Eis und Feuer, der vorher erscheinen soll). Doch in einem Interview mit The National verriet Showrunner Ira Parker bereits, der Game of Thrones-Autor habe "etwa 10 bis 12 weitere kurze Entwürfe für Bücher und Novellen mit mir geteilt, die Dunk und Egg durch ihr gesamtes Leben begleiten." A Knight of the Seven Kingdoms könnte bei anhaltendem Erfolg also gut und gerne 10 oder mehr Staffeln erhalten.

Dazu passt auch, dass Jungdarsteller Dexter Sol Ansell, der Egg spielt, auf der Promo-Tour zu A Knight of the Seven Kingdoms bereits das komplette Serienende gespoilert hat. Offenbar unwissend, dass er George R.R. Martins Informationen zur Zukunft von Dunk und Egg (samt Twist in der Summerhall-Prophezeiung) nicht einfach weitersagen durfte, plauderte er neue Infos aus, die selbst GoT-Fans noch unbekannt waren.

Podcast: Warum sich A Knight of the Seven Kingdoms lohnt

Wie sich A Knight of the Seven Kingdoms ins Fantasy-Universum von Westeros einfügt, was für Game of Thrones-Fans gleich bleibt und was die Serie anders macht, verraten wir euch spoilerfrei im Podcast-Check zu allen sechs Folgen, die bei HBO Max wöchentlich veröffentlicht wird.

