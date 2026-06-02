Wann kommt Achtsam Morden Staffel 3 zu Netflix? So erfahrt ihr jetzt schon, wie es weitergeht

Die deutsche Netflix-Serie Achtsam Morden hat bereits zwei Bände einer 5-teiligen Romanreihe verfilmt. Wird es eine Fortsetzung geben? Und wann wird Staffel 3 zu sehen sein?

Zum einen Teil mörderisches Crime-Drama und zum anderen Teil witziger Achtsamkeits-Ratgeber: Das ist die deutsche Netflix-Serie Achtsam Morden, die am 28. Mai 2026 mit Staffel 2 zurückgekehrt ist und direkt die Streaming-Charts stürmte. Diesmal musste sich Tom Schilling als Anwalt Björn Diemel unter anderem mit nervigen Kindergartenmüttern, einem Erpresser und seinem inneren Kind auseinandersetzen.

Einmal mehr kommt Björn dank seiner Gelassenheit und Achtsamkeit ungeschoren davon, aber seine Geschichte ist noch längst nicht zu Ende: Die Netflix-Serie hat erst zwei Romane aus einer 5-teiligen Buchreihe verfilmt. Aber bekommt Achtsam Morden überhaupt eine 3. Staffel? Wann könnte diese bei Netflix zu sehen sein? Und was verrät die Vorlage darüber, wie es für Björn weitergehen könnte? Hier findet ihr alle wichtigen Infos:

Wann startet die 3. Staffel von Achtsam Morden bei Netflix?

Gute Nachrichten für Fans des Anwalts und Teilzeit-Mafiosi: Achtsam Morden wurde bereits im Januar 2026 von Netflix offiziell um eine 3. Staffel verlängert. Damit ist die Zukunft des Serien-Hits für eine weitere Season gesichert. Diese könnte sogar schneller kommen als gedacht.

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sollen schon diesen Sommer beginnen. Wenn alles nach Plan verläuft, wird Achtsam Morden Staffel 3 voraussichtlich im Sommer 2027 bei Netflix aufschlagen. Zum Vergleich: Staffel 2 wurde zwischen Juni 2025 und November 2025 gedreht, womit zwischen Drehbeginn und Netflix-Release weniger als ein Jahr lag.

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Die Vorlage zu Achtsam Morden bietet Stoff für 5 Staffeln

Auch nach drei Staffeln könnte die Crime-Comedy noch weiterlaufen. Vorlage der Netflix-Serie ist die Achtsam Morden-Buchreihe von Autor Karsten Dusse, die aktuell schon fünf Bände umfasst:

Band 1: Achtsam morden (2019) - Vorlage zu Staffel 1

Band 2: Das Kind in mir will achtsam morden (2020) - Vorlage zu Staffel 2

Band 3: Achtsam morden am Rande der Welt (2021)

Band 4: Achtsam morden im Hier und Jetzt (2022)

Band 5: Achtsam morden durch bewusste Ernährung (2024)

In den ersten zwei Staffeln hat sich die Netflix-Adaption nah an der Vorlage abgearbeitet und die Handlung der ersten beiden Bände der Achtsam Morden-Reihe verfilmt. Sollte auch in Zukunft jeweils ein Buch der Reihe rund um Björn Diemels achtsame Abenteuer adaptiert werden, liefern die Romane genug Stoff für insgesamt fünf Staffeln.



Wie geht es in Achtsam Morden Staffel 3 weiter?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine offiziellen Infos zur Handlung der Netflix-Fortsetzung. Ausgehend vom bisherigen Vorgehen der Adaption werden voraussichtlich die Geschehnisse des dritten Bands, Achtsam morden am Rande der Welt *, in Staffel 3 verfilmt – und liefern damit schon jetzt einen Ausblick, wie es für Björn Diemel weitergehen könnte.

Als geheimes Oberhaupt der beiden Clans der Gangster Dragan und Boris hat Björn Diemel immer gut zu tun. Nachdem er Techniken der Achtsamkeit verinnerlicht hat und mit seinem inneren Kind im Reinen ist, sollte er aber jede Stresssituation meistern können, oder? Ein aus dem Ruder laufender Geburtstag beweist das Gegenteil. Einmal mehr wird Joschka Breitner zu Rate gezogen, der feststellt: Björn fehlt es an einem konkreten Lebensziel.

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Um der eigenen Midlife-Crisis Herr zu werden, soll sich Björn eine Auszeit vom chaotischen Alltag gönnen und mit einer Pilgerreise auf dem Jakobsweg wieder zu sich selbst finden. Hier trifft er jedoch auf ein neues Problem in Form eines Pilgers, der Björn töten will. Mit Ruhe und Achtsamkeit muss der Anwalt nun seine mörderischen Verfolger ausschalten und zeitgleich Antworten auf essentielle Lebensfragen finden.

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