Wann kommt Avatar 3 zu Disney+, Amazon und Netflix? Der Streaming-Start der Sci-Fi-Fortsetzung erklärt

Mit Avatar: Fire and Ash läuft aktuell der größte Blockbuster des Jahres im Kino. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über den Streaming-Start bei Disney+, Amazon und Co.

Es ist endlich so weit: Avatar: Fire and Ash mit Sam Worthington und Zoe Saldaña läuft in den Kinos und der Rückkehr nach Pandora steht somit nichts mehr im Weg. Nach drei Jahren Wartepause können wir uns wieder in den atemberaubenden Bilderwelten der von James Cameron geschaffenen Sci-Fi-Saga verlieren – ein absolutes Leinwandereignis.

Gerade aufgrund der verblüffenden 3D-Aufnahmen lohnt es sich, Avatar: Fire and Ash im Kino zu erleben. Fall ihr euch nicht entscheiden könnt, in welcher Version ihr die epische Fortsetzung schauen sollt, findet ihr hier einen Überblick über IMAX, 3D, HFR und mehr. Auch zum Streaming-Start haben wir ein paar Infos zusammengetragen.

Avatar 3 im Streaming-Abo: Die wichtigsten Infos zum Start bei Disney+ und Co.

Falls ihr keine Möglichkeit habt, Avatar: Fire and Ash auf der großen Leinwand zu sehen oder Filme lieber im Heimkino schaut, geben wir euch in diesem Artikel Orientierung, wann der Film voraussichtlich bei den Streaming-Diensten eures Vertrauens aufschlagen wird – angefangen bei Disney+, wo ihr Teil 1 und 2 im Abo nachholen könnt.

Wann kommt Avatar: Fire and Ash zu Disney+?

Jeder große Disney-Film kommt früher oder später zu Disney+ ins Abo. Bei Avatar: Fire and Ash steht offiziell noch kein konkretes Datum fest. Mit einem Blick auf die Veröffentlichung von Avatar: The Way of Water lässt sich aber eine Tendenz ausmachen. Der Vorgänger erschien damals knapp sechs Monate nach seinem Kinostart bei Disney+.

Sollte sich Avatar: Fire and Ash bei der Streaming-Veröffentlichung an seinem Vorgänger orientieren, können wir im Juni 2026 mit dem Film bei Disney+ rechnen. Wenn sogar exakt die 173 Tage zwischen Kino- und Streaming-Start von Avatar: The Way of Water eingehalten werden, könnte Avatar: Fire and Ash am 10. Juni 2026 erscheinen. Wer nicht so lange warten möchte, sollte also lieber die Chance nutzen und ins Kino gehen. Schon allein, um Spoiler zu vermeiden!

Wann kommt Avatar: Fire and Ash zu Amazon Prime Video?

Bei Amazon Prime Video und anderen Streaming-Diensten, die Kauf- und Leihversionen von neuen Filmen anbieten, dürfte Avatar: Fire and Ash deutlich früher erscheinen. Der zweite Teil ließ damals rund dreieinhalb Monate auf sich warten. Somit könnte der dritte Teil schon Ende März 2026 bei Amazon Prime Video und Co. aufschlagen.

Wann kommt Avatar: Fire and Ash zu Netflix?

Hier warten wir vermutlich erstmal vergeblich. Auch wenn der erste Avatar-Film früher zeitweise Teil des Streaming-Angebots von Netflix war, befindet sich die Reihe seit dem Kauf von 20th Century Fox durch Disney exklusiv bei Disney+ im Abo. Es ist nicht davon auszugehen, dass Avatar: Fire and Ash in absehbarer Zeit zu Netflix kommt.

Mehr zu Avatar: Fire and Ash:

Wann erscheint Avatar: Fire and Ash auf DVD, Blu-ray und 4K?

Auf die physische Heimkinoveröffentlichung müssen wir vermutlich am längsten warten, wenn wir uns an Avatar: The Way of Water orientieren. Der kam damals erst über sechs Monate nach seinem Kinostart auf DVD, Blu-ray und 4K heraus. Im Hinblick auf Avatar: Fire and Ash würde das auf Juni oder Juli 2026 schließen lassen.

Vorerst könnt ihr Avatar: Fire and Ash im Kino genießen. Seit dem 17. Dezember 2025 läuft die Pandora-Fortsetzung in den deutschen Lichtspielhäusern.