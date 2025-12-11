Wann kommt Avatar 4? Der Kinostart steht schon fest, aber die Wartezeit ist dieses Mal weitaus länger

Avatar: Fire and Ash begeistert aktuell im Kino. Doch wann startet Teil 4? Wir haben alle wichtigen Infos zu den Fortsetzungen der Science-Fiction-Reihe für euch.

Nach einer Wartezeit von drei Jahren ist Avatar 3: Fire and Ash endlich da. Seit dem 17. Dezember erobert die Sci-Fi-Fortsetzung von James Cameron die Kinos und führt erneut auf den fernen Planeten Pandora, wo sich der Konflikt zwischen Na'vis und Menschen zuspitzt.

Nach bereits drei Filmen ist die Geschichte der Familie Sully aber noch längst nicht zu Ende. Doch wann und wie geht diese weiter? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Kinostart von Avatar 4 sowie Camerons Pläne für die Fortsetzung der Sci-Fi-Saga.

Wann startet Avatar 4 im Kino?

James Camerons Vision für die Avatar-Saga umfasst bereits seit vielen Jahren fünf Filme. Aufgrund der langwierigen und aufwändigen Produktion begannen die Drehbucharbeiten an den Sequels sogar schon 2013. Josh Friedman ist Hauptautor von Avatar 4, während Shane Salerno das Skript für Avatar 5 verantwortlich zeichnet.

Ob die beiden letzten Avatar-Filme tatsächlich umgesetzt werden, hängt vom Erfolg von Avatar: Fire and Ash an den Kinokassen ab, wie James Cameron schon 2017 mitteilte. Auch wenn über das endgültige Schicksal der Sci-Fi-Sequels erst noch entschieden wird, hat Disney bereits zwei Termine für die Kinostarts von Avatar 4 und Avatar 5 gesichert. Nach aktuellen Stand sieht der Fahrplan für die Sci-Fi-Fortsetzungen wie folgt aus:

Avatar 4 startet am 19. Dezember 2029 im Kino

im Kino Avatar 5 startet am 17. Dezember 2031 im Kino

Damit wird die Wartezeit auf Teil 4 insgesamt vier Jahre umfassen, also ein ganzes Jahr mehr als die Pause zwischen Avatar: The Way of Water und Avatar: Fire and Ash. Auch wenn diese Zeitspanne unerträglich lang erscheint, ist sie trotzdem nichts im Vergleich zur 13-jährigen Ruhezeit nach Avatar – Aufbruch nach Pandora.

Kommen Avatar 4 und 5 wirklich? Die Sci-Fi-Saga könnte sogar noch größer werden

Ob James Camerons aktuelle Zweifel über die Avatar-Zukunft aufrichtig sind oder lediglich den Hype nochmal ankurbeln sollen, lässt sich schwer einschätzen. Immerhin enthüllte der Regisseur erst 2024 seine Ideen für Avatar 6 und 7, für die er jedoch den Regie-Staffelstab weiterreichen würde. Auch eine mögliche Erweiterung des Sci-Fi-Universums in Form einer Avatar-Serie wurde bereits angesprochen.

Ein positives Zeichnen, dass Avatar 4 tatsächlich kommt: Ein Teil der Fortsetzung wurde längst gedreht. Im Zuge der Produktion von The Way of Water und Fire and Ash wurde der erste Akt des nächsten Avatar-Films gleich mitgedacht. Grund dafür ist ein Zeitsprung von mindestens sechs Jahren innerhalb der Handlung. Im Gespräch mit Variety führt James Cameron aus:

Ich musste die Kinder abdrehen. Sie dürfen in der Mitte der Geschichte, auf Seite 25 des vierten Films sechs Jahre älter werden. Also brauchte ich alles davor, und alles danach machen wir später.

Zur Besetzung von Avatar gehören einige Jungschauspieler:innen, deren realer Alterungsprozess auch innerhalb der Geschichte eingebunden wird. Um nicht das Problem der Netflix-Serie Stranger Things zu wiederholen, drehte James Cameron alle kommenden Szenen, die vor dem Zeitsprung spielen.

Wie geht es in Avatar 4 weiter?

Konkrete Informationen zur Handlung von Avatar 4 sind noch rar. Feststeht, dass die Familiengeschichte der Sullys mit einem großen Zeitsprung in eine neue Ära geführt wird, welche die Story der nächsten zwei Sequels formt. Außerdem soll die Fortsetzung nach Jake Sully und Lo'ak einen neuen Erzähler bekommen.

Die Story könnte ab Teil 4 sogar noch düsterer werden, denn erstmals sollen wir den sterbenden Planeten der Himmelsmenschen und damit Szenen abseits Pandoras auf der Erde zu sehen bekommen, wie der mittlerweile verstorbene Produzent John Landau im Jahr 2023 verriet .

Achtung, es folgen Spoiler zu Avatar 3:

Ausgehend von Ende von Fire and Ash, könnte Spider in den nächsten zwei Avatar-Filmen eine noch zentralere Rolle im Konflikt zwischen den Menschen und Na'vi einnehmen, da er als Hybridwesen zwischen den beiden Spezies steht. Obwohl er mittlerweile von den Bewohner:innen Pandoras akzeptiert wird und sogar mit Eywas Seelenbaum verbunden werden darf, könnte er für eine friedliche Koexistenz mit seiner Heimatrasse plädieren. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das aber noch reine Spekulation.

Ein Großteil der Besetzung von Avatar 4 steht schon fest

Die zentralen Hauptfiguren der Sci-Fi-Saga sind selbstverständlich auch in Avatar 4 wieder dabei, ebenso wie zahlreiche weitere bekannte Gesichter aus dem riesigen Cast. Die wichtigsten und bereits bestätigten Rückkehrer:innen sind:



Und natürlich werden auch weitere bekannten Nebencharaktere wie etwa Metkayina-Anführer Tonowari (Cliff Curtis) und dessen Tochter Tsireya (Bailey Bass) wieder zu sehen sein. Ein spannender Cast-Neuzugang wurde bereits im April 2019 enthüllt: Michelle Yeoh wird in Avatar 4 und 5 die Rolle der menschlichen Wissenschaftlerin Dr. Karina Mogue übernehmen.

Avatar 3: Fire and Ash läuft seit dem 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.