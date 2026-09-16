Wann kommt Babylon Berlin Staffel 5 Folge 5 im TV? So könnt ihr das Serienfinale jetzt schon kostenlos schauen

Die ersten vier Folgen der Finalstaffel von Babylon Berlin sind in der ARD im TV gelaufen. Doch wann geht es mit Folge 5 weiter? Wer nicht warten kann, kann die Fortsetzung jetzt schon kostenlos sehen.

Nach neun Jahren geht Babylon Berlin mit großen Schritten auf das Ende zu. Die 5. und gleichzeitig letzte Staffel ist am 19. September ab 20:15 Uhr mit den ersten vier Folgen in der ARD gestartet und hat Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) ins Jahr 1933 verfrachtet, wo Adolf Hitler gerade zum Reichskanzler ernannt wurde.

Nach dem großen Free-TV-Event bleiben viele Fragen offen, aber vor allem eine: Wann geht es in der ARD mit Folge 5 und den restlichen Episoden der Staffel weiter? Wir haben die Antwort für euch.

Babylon Berlin kehrt in wenigen Tagen mit Folge 5 und dem Serienfinale zurück

Allzu lange müsst ihr euch glücklicherweise nicht gedulden. In rund einer Woche geht es bereits mit den restlichen vier Folgen der Staffel weiter, die die Serie offiziell abschließen werden. Am Freitag, dem 25. September 2026, gibt es die neuen Episoden im Ersten zu sehen.

Aber Achtung! Folge 5 bis 8 kommen nicht wie die erste Hälfte der Staffel zur Primetime um 20:15 Uhr, sondern wurden auf die späteren Stunden in der ARD geschoben. Um 22:20 Uhr geht es mit Folge 5 weiter, Folge 8 endet dann in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1:05 Uhr auf dem Sender.

Babylon Berlin in der ARD Mediathek: So könnt ihr Folge 5 bis 8 sofort schauen

Wer nicht so lange warten kann oder am 25. September keine Zeit hat, die restlichen Folgen zu schauen, braucht jedoch keine Angst haben. Bereits seit dem 10. September steht die komplette 5. Staffel von Babylon Berlin bereits in der ARD Mediathek als kostenloser Stream bereit. Dort können alle acht Folgen ganz bequem geschaut werden, wann immer und so oft es beliebt.

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In der ARD Mediathek gibt es auch den Dokumentarfilm Babylon Berlin - Die Doku als kostenlosen Stream zu sehen, welche noch einmal in das Jahr 1933 blickt und beleuchtet, wie die Demokratie in Deutschland zur Diktatur werden konnte. Im Free-TV läuft die Doku am 21. September 2026 um 22:50 Uhr in der ARD.