Wann kommt Bridgerton Staffel 4 Teil 2? Warum Netflix euch so lange warten lässt

Fast zwei Jahre Wartezeit und dann das: Nach vier neuen Folgen von Bridgerton macht die Serie erneut eine Pause. Warum Netflix Staffel 4 in zwei Teilen sendet, hat aber einen simplen Grund.

Unter den Millionen von Netflix-Nutzer:innen haben Bridgerton-Fans nicht gerade das einfachste Los gezogen. Schließlich müssen diese traditionell recht lange auf eine neue Staffel warten – mitunter sogar über zwei Jahre. Die Pause zwischen Staffel 3 und 4 betrug immerhin "nur" 19 Monate, denn seit dem 29. Januar 2026 sind endlich die neuen Episoden der Hit-Serie verfügbar.

Hier versteckt sich allerdings ein großes ABER, denn Netflix veröffentlichte bisher nur vier Folgen von Bridgerton Staffel 4. Die zweite Hälfte der Season startet erst in ein paar Wochen beim Streaming-Dienst. Doch warum ist das so?

Bridgerton Staffel 4 Teil 2: Darum spannt euch Netflix noch weiter auf die Folter

Es ist mittlerweile ein gängiges Prozedere von Netflix, neue Staffeln von erfolgreichen Serien aufzuteilen, wie sich in übersteigertem Maße erst kürzlich bei Stranger Things zeigte. Dies bekommt nun auch das Bridgerton-Publikum zu spüren, das sich nach über eineinhalb Jahren Wartezeit auf Staffel 4 erneut geduldig zeigen muss.

Dahinter steckt jedoch keine Entscheidung aus kreativen Gründen, sondern eine rein wirtschaftliche Strategie seitens des Streamers. Netflix hofft durch die Aufteilung der Season darauf, Abonnent:innen länger zu halten, die sich sonst eventuell nur für die neuen Episoden anmelden und nach schneller Durchsicht ihre Mitgliedschaft wieder kündigen würden.

Das birgt sicherlich auch das Risiko, dass manche Zuschauer:innen allein aus Frustration ihr Abo beenden. Wahrscheinlicher ist aber wohl die erstere Variante, was Netflix natürlich weiß und deshalb in jüngster Zeit oftmals die Splitting-Vorgehensweise verfolgt.

Mehr zu Bridgerton:

Wann startet Teil 2 von Bridgerton Staffel 4 bei Netflix?

Bei allem Ärger über die Aufteilung ist die Dauer der Wartezeit zumindest zu verschmerzen. Am 26. Februar 2026, also in vier Wochen, geht es weiter mit der 4. Staffel von Bridgerton, die dieses Mal bekanntlich Benedict (Luke Thompson) in den Fokus der Handlung rückt.

In den restlichen vier Episoden erfahren Fans dann endlich, wie die aufkeimende Liebesgeschichte zwischen ihm und Sophie Baek (Yerin Ha) ausgeht.