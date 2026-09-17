Wann kommt Carrie Staffel 2? Die Stephen King-Serie von Amazon ist noch längst nicht zu Ende

Amazons Horrorserie Carrie formt aus Stephen Kings Debütwerk eine neue Geschichte, die Fans am Ende mit einer Frage zurücklässt: Wann kommt Staffel 2? Moviepilot hat alle Infos für euch.

Seit dem 7. Oktober streamt die neue Horrorserie Carrie bei Amazon Prime Video. Erschaffen wurde die Neuinterpretation des Stephen-King-Debütromans von Mike Flanagan. Die Geschichte folgt der Teenagerin Carrie White (Summer H. Howell), die im Jahr 2026 mit Mobbing, einem Social-Media-Skandal und der Entwicklung ihrer telekinetischen Kräfte konfrontiert wird.

Nach Abschluss der tragischen Vorfälle um die Promnacht in der Kleinstadt Chamberlain endet Staffel 1 mit deutlichen Hinweisen darauf, dass die Geschichte nach acht Folgen noch längst nicht abgeschlossen ist und Fans jetzt ungeduldig auf die nächste Season warten dürfen. Aber wird diese überhaupt kommen? Wann könnte Staffel 2 starten? Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Geplant ist eine Trilogie: Wann startet Carrie Staffel 2 bei Amazon Prime?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Amazon noch keine 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben. Da die Carrie-Serie erst frisch am 7. Oktober 2026 gestartet ist, gibt es noch keinen Grund zur Sorge. Der Streamingdienst wird erstmal die Abrufzahlen abwarten, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird.

An Ideen für eine Fortsetzung mangelt es nicht. Laut Collider hat Serienschöpfer Mike Flanagan bereits eine größere Vision für die Stephen-King-Adaptation, die im Idealfall drei Staffeln umfasst:



Ich glaube, es sind drei Staffeln. In meinem Traum-Szenario durchläuft Carrie eine wunderbare Entwicklung in drei Stufen. Es ist eigentlich eine Trilogie.

Wie konkret dieser 3-Staffel-Fahrplan ist, führt Mike Flanagan nicht weiter aus. Carrie solle erstmal auch als für sich alleinstehende Serie funktionieren, wie er im Gespräch mit Entertainment Weekly ausführt: "Das habe ich bei Gänsehaut um Mitternacht auf die harte Tour gelernt." Damit meint Flanagan den Netflix-Horror aus dem Jahr 2022, mit dem er sich erstmals an einer langfristig konzipierten Serie versuchte – ehe das Projekt nach einer Staffel und ohne Abschluss direkt abgesetzt wurde.

Selbst wenn Amazon eine Verlängerung der Serie zügig verkündet, müssen sich Fans trotzdem auf eine für viele Streaming-Serien leider übliche Wartezeit von bis zu zwei Jahren einstellen. Mit einem Release von Carrie Staffel 2 wäre nicht vor 2028 zu rechnen.



Ohne Stephen-King-Vorlage: Wie geht es in Carrie Staffel 2 weiter?

Achtung, es folgen Spoiler: Im Gegensatz zu Stephen Kings Vorlage überlebt Carrie White und verlässt am Ende ihre Heimatstadt in Richtung einer ungewissen Zukunft. Ein ähnliches Schicksal ereilte den Charakter auch in der TV-Verfilmung Carrie aus dem Jahr 2002, die als Pilot einer nie bestellten Serie angedacht war. Wie es für Carrie und ihre für die Serie neu erfundene Begleiterin Emaline (Thalia Dudek) weitergehen könnte, ist nach dem Finale ungewiss, da keine direkte Romanvorlage existiert.

Eine 2. Staffel könnte jedoch die um Carrie herum geschaffene Mythologie erweitern und die Jugendliche in den Mittelpunkt eines geheimen Kriegs stellen. Denn am Ende von Staffel 1 wissen wir, dass es zwei Fraktionen auf Carrie abgesehen haben: eine namenlose Gruppierung von Frauen mit telepathischen und telekinetischen Kräften sowie ein Kollektiv von Menschen, die diese jagen und töten.

Eine weitere Option wäre, dass eine 2. (und 3.) Staffel Carries Geschichte nur indirekt fortsetzt und ein größeres Stephen King-Narrativ eröffnet, das weitere junge Frauen mit übernatürlichen Fähigkeiten ins Zentrum stellt und am Ende zusammenführt. Mögliche Kandidatinnen wären das Pyrokinese-Kind Charlie aus Der Feuerteufel oder die Shining-Begabte Abra Stone aus Doctor Sleeps Erwachen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Theorien aber reine Spekulation. Sobald sich entscheidet, ob Amazon an eine Fortsetzung der Carrie-Serie glaubt oder Mike Flanagan noch andere Stephen King-Romane verfilmen lässt, erfahrt ihr es hier auf Moviepilot.