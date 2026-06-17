Wann kommt Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London zu Amazon Prime? So geht es mit der Culpables-Reihe weiter

Mit Culpa Tuya - Your Fault: London ist auch das englischsprachige Remake des zweiten Teils der Culpabes-Reihe bei Amazon Prime Video eingetroffen. Wann Teil 3 kommt, erfahrt ihr hier.

Mit drei Platz 1-Filmen und über 100 Millionen Views gehört die spanische Culpables-Reihe zu einer der erfolgreichsten Filmreihen von Amazon Prime Video. 2023 begonnen mit Culpa Mia - Meine Schuld nach dem gleichnamigen Roman von Mercedes Ron, konnten die Liebesfilme über die Jahre eine unglaubliche Fangemeinde hinter sich versammeln, die den Streamer sogar dazu brachten, eine englischsprachige Remake-Trilogie zu entwickeln.

Culpa Mia - Meine Schuld: London hat das Geschehen in die britische Metropole versetzt und die Story von Noah und Nick in frischem Gewand erzählt. Mit Culpa Tuya – Deine Schuld: London wurde die Geschichte bereits fortgesetzt. Jetzt lässt noch Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London auf sich warten. Dazu gibt es aber bereits eine gute Nachricht.

Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London kommt: Teil 3 der englischsprachigen Culpables-Reihe von Amazon bestätigt

Fans dürfen sich schon jetzt darüber freuen, dass auch die englischsprachige Remake-Reihe zu Ende erzählt wird. Gemeinsam mit dem 2. Teil hat Amazon Prime Video dem Abschluss der Trilogie bereits im Mai 2025 grünes Licht gegeben.

Die Frage, wann das große Finale im Streaming-Abo eintrifft, ist hingegen noch nicht so eindeutig zu beantworten. Da Teil 2 etwa ein Jahr nach Teil 1 bei Prime Video erschienen ist, gehen wir jedoch mit einem Start von Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London im Jahresverlauf 2027 aus.

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So geht es in Culpa Nuestra - Unsere Schuld: London bei Amazon Prime Video weiter

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Culpa Tuya - Deine Schuld: London!

Nach dem nervenaufreibenden Ende von Culpa Tuya - Deine Schuld: London, bei dem Nick (Matthew Broome) nach einer Konfrontation mit Noahs (Asha Banks) neuem Freund Michael (Joel Nankervis) verhaftet wurde, steht die Liebe der beiden Stiefgeschwister endgültig an einem Scheideweg. Das große Finale wird sie jedoch zweifellos noch ein letztes Mal zusammenführen.

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Im spanischen Original treffen Nick und Noah vier Jahre nach den Ereignissen aus Culpa Tuya auf der Hochzeit gemeinsamer Freund:innen wieder aufeinander. Die Wunden der Vergangenheit stehen weiterhin zwischen ihnen und ihre beruflichen und privaten Verpflichtungen machen eine Wiederannährung schwierig. Doch können sie auch nach all der Zeit nicht voneinander lassen ...

Wie nah sich das englischsprachige Remake am Original orientieren wird, bleibt aktuell noch abzuwarten.