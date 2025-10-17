Wann kommt die neue Blue Bloods-Serie Boston Blue nach Deutschland? Das ist der aktuelle Stand

Die neue Blue Bloods-Spin-off-Serie Boston Blue ist in den USA bei CBS gestartet. Doch wann kommt die Krimi-Serie mit Donnie Wahlberg als Danny Reagan nach Deutschland?

Nach 14 Jahren und 14 Staffeln ist letzten Dezember die finale Folge von Blue Bloods - Crime Scene New York über die US-amerikanischen TV-Birdschirme gelaufen. Wenn es nach den Fans sowie den Stars um Tom Selleck und Donnie Wahlberg gegangen wäre, hätte die beliebte Krimi-Serie noch viele weitere Folgen gehabt – doch alle Anstrengungen konnten Muttersender CBS letztendlich nicht umstimmen.

Stattdessen erblüht das Blue Bloods-Universum durch eine frische Serie mit neuem Leben, die als Boston Blue am 17. Oktober 2025 endlich auf CBS gestartet ist. Wenn ihr euch fragt, wann auch die deutschen Fans in den Genuss des brandneuen Spin-offs kommen, seid ihr in diesem Artikel genau richtig.

Blue Bloods-Serie Boston Blue: Wann startet die Serie mit Donnie Wahlberg in Deutschland?

Tatsächlich gibt es noch keinen offziellen deutschen Starttermin für Boston Blue in Deutschland. Die letzten Blue Bloods-Staffeln sind in der Vergangenheit zuerst bei Sky One und WOW im Streaming-Abo gelandet, bevor sie bei Sat.1 Gold auch ihren Weg ins Free-TV fanden.

Der Start von Staffel 14 erfolgte in Deutschland etwa 10 Monate nach dem US-Start. Kommt für Boston Blue ein ähnlicher Rhythmus zum Tragen, können wir womöglich ab Mitte 2026 mit den Folgen in Deutschland rechnen.

Donnie Wahlberg kehrt als Danny Reagan zurück: Darum geht's in Boston Blue

Danny Reagan (Wahlberg) verschlägt es in der neuen Serie nach Boston, wo er eine Stelle als Detective im Police Department der Metropole annimmt. Dort wird er mit einer neuen Kollegin zusammengetan – Lena Peters (Sonequa Martin-Green), die selbst zu einem großen Familienclan gehört, der in der Riege der Gesetzeshüter:innen zu Hause ist. Die zunächst holprige Zusammenarbeit der beiden soll das Zentrum von Boston Blue bilden.

Doch wird auch Dannys Sohn Sean (Mika Amonsen) eine größere Rolle in der neuen Serie einnehmen, der in Boston selbst bei der Polizei arbeitet. Dazu gibt es direkt in der Pilotfolge ein Wiedersehen mit Bridget Moynahan als Erin Reagan. Ob weitere Blue Bloods-Stars in der neuen Serie auftauchen werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Darüber hinaus gehören unter anderem Maggie Lawson (Psych), Marcus Scribner (Black-ish), Gloria Reuben (Emergency Room) und Ernie Hudson (Quantum Leap) zum Cast von Boston Blue.

